Hubo participaciones de académicos como Augusto Roggero, decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a las Industrias de la UNCuyo, y una bióloga especializada en gestión sostenible. También hubo voces críticas a la actividad minera.

Luego de seis días de Audiencia Pública Presencial, comenzó la etapa virtual en la que todos los ciudadanos que se inscribieron podrán dar su postura sobre el proyecto PSJ Cobre Mendocino, con jornadas que comenzarán a las 9 y continuarán hasta culminar con la cantidad de inscriptos.

Las exposiciones se realizan por Zoom y pueden seguirse en vivo por YouTube https://www.youtube.com/@ministerioenergiayambientemza.

El orden y las listas de intervención son públicos y pueden consultarse en este enlace: https://www.mendoza.gov.ar/wp-content/uploads/sites/15/2025/08/LISTA_AP_PSJ_ORADORES_VIRTUALES.pdf.

En el primer día de virtualidad, el respaldo al proyecto predominó por más de 70%, aunque se mantuvieron algunas objeciones vinculadas al ambiente y al agua, con críticas a la actividad minera incluso bajo el marco regulatorio de la Ley 7722.

Entre los expositores estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas a las Industrias de la Universidad Nacional de Cuyo, Augusto Roggero, quien destacó “el rol estratégico de la universidad en la ciencia y, como institución pública, en el análisis que busca transformar la matriz productiva de la provincia”.

Señaló que la participación académica en el proceso “no fue ni será nunca un mero trámite, sino un ejercicio de colaboración crítica”. Además, resaltó que “la minería moderna plantea desafíos, pero también diversificación y empleo calificado, así como aporte a la transición energética”.

Roggero anunció además que en 2026 la UNCuyo implementará la Tecnicatura Universitaria en Explotaciones Mineras y realizará el Congreso Latinoamericano de Ciencias Aplicadas, con un capítulo especial sobre minería. “Apoyamos el proyecto siempre y cuando se cumpla con los condicionamientos de los dictámenes sectoriales, así como con los aportes técnicos. Se trata de avanzar con inteligencia, responsabilidad y respeto”, afirmó.

En la misma línea de respaldo, la bióloga Soledad Sallenave, con una maestría en gestión sostenible del ambiente, manifestó su “total apoyo” al proyecto, tras 15 años de experiencia en gestión de recursos naturales y planificación territorial. “Se ha hablado mucho de desarrollo sostenible, que implica tres pilares: uno económico, uno social y uno ambiental. El cuarto pilar es el de gobernanza, esa fortaleza institucional que los articula”, subrayó.

También hubo intervenciones críticas, como la de Silvia Longo, quien expresó su preocupación por los riesgos ambientales asociados al proyecto.

En tanto, la vecina de Uspallata Gabriela Montaña señaló: “Sabemos que contaminan, destruyen y no es sustentable”, y defendió el valor del agua local: “Uspallata tiene carencias, sí, pero gozamos de algo que ya no se ve en el mundo: el hecho de poder abrir una canilla y tomar el agua”, afirmó, poniendo en duda la disponibilidad de agua potable en zonas de minas.

Información disponible para todos los ciudadanos

La Autoridad Ambiental Minera habilitó canales de consulta e información antes, durante y después del evento, garantizando que cada intervención sea considerada en el análisis técnico final. De hecho, todas las intervenciones anteriores pueden verse por YouTube https://www.youtube.com/@ministerioenergiayambientemza y quedarán registradas de forma escrita en el expediente.

De hecho, el expediente ambiental del proyecto se encuentra disponible para consulta pública desde el inicio del proceso.

Incluye los informes elaborados por la Dirección de Minería, la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y los dictámenes de organismos provinciales y nacionales.

Entre las instituciones que han emitido opinión se encuentran:

• Municipalidad de Las Heras.

• Departamento General de Irrigación.

• Direcciones Provinciales de Vialidad, Hidráulica, Transición Energética, Planificación Territorial, Bienes Registrables, Biodiversidad y Ecoparque.

• Patrimonio Cultural y Museos.

• Dirección Nacional de Vialidad.

• Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

• EPRE, Iadiza, Emetur, Segemar.

• Y representantes del proyecto PSJ Cobre Mendocino.

La documentación puede consultarse de forma libre y gratuita en:

• www.mendoza.gov.ar/mineria/proyecto-psj-cobre-mendocino

• www.mendoza.gov.ar/dpa/control-ambiental-minero

Allí se encuentran disponibles los informes técnicos, material cartográfico, actas de la CEIAM y aportes realizados por instituciones científicas, educativas, sociales y municipales.