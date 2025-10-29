El hombre fue sentenciado tras admitir en un juicio abreviado que abusó sexualmente de un niño de 8 años con el que convivía en San Martín. El caso fue investigado durante más de tres años por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Un hombre de 47 años fue condenado a 8 años de prisión efectiva en los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de San Martín luego de admitir que abusó sexualmente de un niño de 8 años con el que convivía. El fallo se dictó mediante juicio abreviado, mecanismo que permitió aplicar una pena apenas superior al mínimo previsto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, y la jueza María del Valle Sierra dictó la sentencia.

Qué acreditó la causa

Según el expediente:

Los hechos ocurrieron en 2021 en una vivienda de San Martín.

en una vivienda de San Martín. La víctima tenía 8 años y convivía con el agresor.

y convivía con el agresor. El imputado cometió abuso sexual con acceso carnal agravado .

. La denuncia fue presentada en 2022 por los adultos responsables del niño.

por los adultos responsables del niño. Hubo más de tres años de investigación hasta el acuerdo de juicio abreviado.

Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos. Su confesión permitió la vía abreviada y evitó someter a la víctima a nuevas instancias revictimizantes.

Cierre del expediente

Con esta sentencia quedó firme la responsabilidad penal del agresor, que deberá cumplir la pena de manera efectiva. El caso fue seguido de cerca por las autoridades judiciales por la gravedad de los hechos cometidos contra un menor de edad.