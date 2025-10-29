Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

El hombre fue sentenciado tras admitir en un juicio abreviado que abusó sexualmente de un niño de 8 años con el que convivía en San Martín. El caso fue investigado durante más de tres años por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Un hombre de 47 años fue condenado a 8 años de prisión efectiva en los tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial de San Martín luego de admitir que abusó sexualmente de un niño de 8 años con el que convivía. El fallo se dictó mediante juicio abreviado, mecanismo que permitió aplicar una pena apenas superior al mínimo previsto.

La investigación estuvo a cargo del fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, y la jueza María del Valle Sierra dictó la sentencia.

Qué acreditó la causa

Según el expediente:

  • Los hechos ocurrieron en 2021 en una vivienda de San Martín.
  • La víctima tenía 8 años y convivía con el agresor.
  • El imputado cometió abuso sexual con acceso carnal agravado.
  • La denuncia fue presentada en 2022 por los adultos responsables del niño.
  • Hubo más de tres años de investigación hasta el acuerdo de juicio abreviado.

Durante la audiencia, el acusado reconoció los hechos. Su confesión permitió la vía abreviada y evitó someter a la víctima a nuevas instancias revictimizantes.

Cierre del expediente

Con esta sentencia quedó firme la responsabilidad penal del agresor, que deberá cumplir la pena de manera efectiva. El caso fue seguido de cerca por las autoridades judiciales por la gravedad de los hechos cometidos contra un menor de edad.

También puedes leer

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Te puede interesar

Zona Este

Condenan a 8 años de prisión a un hombre por abuso sexual infantil en San Martín

Comando Vermelho

Brasil registra más de 120 muertos en el operativo policial más letal en Río de Janeiro

Legislatura

Mendoza moderniza la Ley de Tránsito: licencias digitales y trámites simplificados

Entrada gratuita

Ciudad de Mendoza celebra el 13° Encuentro Nacional de Artesanías en plaza Independencia

Fraude en el Este

San Martín: alertan por estafa laboral que usa el nombre de Bodega Los Haroldos

Debieron internarlo

Intento de suicidio en el Juzgado de Familia de Rivadavia: se disparó durante una mediación

Inseguridad aérea

Avión de fumigación impacta cables en San Martín y logra aterrizar sin emergencias

Presunto abuso sexual

Extradición a Chile: la Justicia de Mendoza avala el traslado de los rugbiers Falaschi y Morales

Acceso Este

Ruta 7: licitan mejoras en Maipú y Guaymallén y no en San Martín donde hubo siniestros fatales

Prevención y salud

ACV en Mendoza: más de 2.000 casos anuales y la importancia de la detección temprana

Estado del tiempo

Alerta meteorológica en Mendoza: se esperan tormentas y viento Zonda este viernes

Liga Profesional

Aldosivi pidió a la AFA revisar el fallo y Godoy Cruz podría volver a perder los puntos

Gestión pública

Mendoza adjudicó la II etapa de la Doble Vía del Este y lanza la licitación del Tren de Cercanías

Mirá para arriba

Joven en Portugal graba el paso de un cometa que ilumina el cielo nocturno

Junín

La escuela más antigua de Mendoza cumple 175 años: invita a exalumnos a la celebración

Estado del tiempo

Lluvias débiles, viento sur y brusco descenso térmico en gran parte de Mendoza

Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

Modernización del Estado

Milei aseguró que buscará consensos para avanzar en las reformas

Mercado cambiario

Morgan Stanley destacó el potencial del crecimiento del crédito en Argentina

Estado del tiempo

Pronóstico extendido en Mendoza: frío, viento y lluvias débiles hasta el miércoles