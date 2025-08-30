Noticias Mendoza

Mendoza
Junín

Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género

Los hechos por los cuales un hombre fue condenado a 14 años, por abuso sexual y violencia de género ocurrieron en 2023, cuando la pareja ya se había separado.

El Tribunal de Penas de Junín, presidido por la jueza María Victoria Franano, condenó a José Darío Ojeda, un sodero residente en el distrito de La Colonia, a 14 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual y violencia de género contra su ex pareja.

Según el testimonio de la víctima, su exesposa, el ataque ocurrió en julio de 2023 en su vivienda del barrio Santa Cecilia, cuando Ojeda habría ingresado a la fuerza al domicilio, donde, tras propinarle golpes de puño, la amenazó con un arma blanca para luego abusar sexualmente de ella.

En el momento del brutal episodio, la pareja ya se encontraba separada, lo que resalta la gravedad de la agresión.

La decisión de la jueza Franano de imponer una pena de 14 años de prisión efectiva refleja la seriedad con la que la justicia abordó este caso por, no solo castigar al culpable, sino también enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la violencia de género y los delitos sexuales.

