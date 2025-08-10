El viejo puente que está muy deteriorado se localiza sobre la Ruta Provincial 31 y une San Martín, Maipú y Lavalle. Remplazará al viejo cruce.

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) llamó a licitación para construir un nuevo puente sobre el río Mendoza y un kilómetro de traza nueva con encarpetado asfáltico, sobre la Ruta Provincial 31, obra ubicada en el límite de los departamentos de Maipú, San Martín y Lavalle. Remplazará al viejo puente, que está en muy malas condiciones y será demolido.

El llamado prevé un plazo de obra de 10 meses con un presupuesto de 3.050 millones de pesos. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 9 de setiembre.

La obra es parte de un concepto integral de renovación de caminos que ya se puso en marcha y tiene como fin poner operativa a futuro una Variante Norte, que vincula el tránsito del transporte de carga pesada desde la Ruta Nacional 40 con San Juan y la Variante Palmira – Agrelo, en la Ruta Nacional 7, evitando el Gran Mendoza.

Además, la construcción del nuevo puente permitirá el uso pleno de un cruce que le dará óptima conectividad vial a las zonas productivas del sur de Lavalle y norte de Maipú ubicadas al oeste del río Mendoza con sus similares apostados al este, en San Martín.

El viejo puente alcantarilla no solo está muy deteriorado, sino que además, por su antigüedad, solo permite pasar en un solo sentido de circulación, obligando a quienes lo transitan a esperar al vehículo que viene cruzando en sentido opuesto, antes de hacer lo propio.

Además, por su ancho, casi no permite el cruce de camiones, cuyo tamaño queda muy ajustado a la estructura y con riesgo de precipitar al lecho del río, varios metros abajo.