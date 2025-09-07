Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Argentina
Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Fuerza Patria (peronismo) gana la elección por al menos 13 puntos. Clave: arrasa en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%).

Fuerza Patria obtenía esta noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Buenos Aires, con poco más de 13 puntos de ventaja.

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reunía el 46,93% de los votos, frente al 33,85% de LLA y el 5,41% de Somos Buenos Aires.

En esta elección legislativa la participación alcanzó el 63,25% del electorado.

También puedes leer

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Te puede interesar

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Tormenta de Santa Rosa

Cañón del Atuel: habilitaron el tránsito que había sido afectado por el temporal

Inseguridad vial

Un camión atropelló y mató a una chica de 17 en San Martín

Hockey césped

Marista se quedó con el clásico y es el nuevo líder del Clausura

Búsqueda de personas

Solicitan ayuda para encontrar a una joven desaparecida en Mendoza

Feriantes en alerta

Alerta por un incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

Corte Interamericana

El caso de Claudio Famar, abusador de menores, será estudiado internacionalmente

Nuevos caudalímetros

Terminaron los trabajos en Potrerillos y vuelve el servicio de agua

Sistema de riego

Irrigación busca mejorar el aprovechamiento del agua en Valle de Uco

Ministerio de Defensa

Salvini, el mendocino de Petri que ahora resiste la tormenta en Coviara

Video clave en redes

Guillermo Francos apuntó a la “filtración intencionada” en el caso ANDIS

Paso a Chile

Pronostican nevadas que podrían interrumpir el Paso Pehuenche

No hay víctimas

Un incendio en un baldío en la Ciudad de Mendoza causó alarma

Copa Argentina

La Lepra venció con autoridad a Tigre y se metió en semifinales