Fuerza Patria (peronismo) gana la elección por al menos 13 puntos. Clave: arrasa en la Primera (45.4%) y Tercera Sección (50.5%).

Fuerza Patria obtenía esta noche una victoria contundente sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas realizadas en la provincia de Buenos Aires, con poco más de 13 puntos de ventaja.

Con el 82,22% de las mesas escrutadas, la fuerza que lidera el gobernador Axel Kicillof reunía el 46,93% de los votos, frente al 33,85% de LLA y el 5,41% de Somos Buenos Aires.

En esta elección legislativa la participación alcanzó el 63,25% del electorado.