Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Contingencias climáticas

Las tormentas provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael

El Departamento General de Irrigación informó que las intensas tormentas en el sur provincial afectaron de manera temporal el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de San Rafael, debido a altos niveles de turbiedad en el agua cruda.

Las fuertes tormentas registradas en los últimos días en el sur de Mendoza provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael, según informó el Departamento General de Irrigación (DGI) a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS). La situación obligó a aplicar medidas preventivas para garantizar la calidad del servicio.

¿Por qué se vio afectado el servicio de agua potable?

Los eventos climáticos generaron crecidas extraordinarias en cursos de agua y canales de riego, lo que derivó en elevados niveles de turbiedad en el agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras. Ante este escenario, los operadores del servicio debieron reducir o detener de manera parcial o total la producción de agua potable para cumplir con los parámetros sanitarios exigidos.

¿Qué zonas de San Rafael registraron cortes o baja presión?

Desde el DGI indicaron que se registraron inconvenientes en áreas abastecidas por las plantas potabilizadoras de Villa 25 de Mayo y Balloffet, además de barrios del suroeste de la ciudad y distritos aledaños. En estos sectores se produjeron cortes del suministro y episodios de baja presión.

¿Qué empresas y entidades están a cargo del servicio?

Las maniobras operativas preventivas fueron realizadas por los operadores del servicio: AYSAM, la Unión Vecinal Fausto Burgos Las Paredes, la Cooperativa Rural de Servicios Públicos Capitán Montoya y la Junta Vecinal del Distrito Cuadro Benegas, bajo supervisión del organismo provincial.

¿Cuál es la situación actual del abastecimiento?

Según las inspecciones realizadas por DIRCAS, las plantas potabilizadoras se encuentran en proceso de recuperación de reservas, con controles de laboratorio reforzados y guardias técnicas activas. El restablecimiento del servicio avanza de manera paulatina, a medida que mejoran las condiciones del agua cruda y se normaliza el funcionamiento de los sistemas afectados.

¿Qué recomendaciones hizo Irrigación a la población?

Desde el Departamento General de Irrigación solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del agua disponible y seguir las recomendaciones de los operadores del servicio, especialmente en lo referido al almacenamiento para necesidades básicas, hasta que el suministro quede completamente normalizado.

El DGI reafirmó que continuará fiscalizando el accionar de los operadores para garantizar que el agua distribuida cumpla estrictamente con los estándares de potabilidad establecidos y proteger la salud pública.

¿Qué dijeron desde el Gobierno de Mendoza sobre las consecuencias de las intensas tormentas en San Rafael?

Mientras tanto, desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza explicaron que no se han registrado desbordes del arroyo El Tigre ni de ninguno de los reservorios del complejo Sierra Pintada.

“En el día de la fecha, personal del Ministerio llevó a cabo una inspección en el complejo, constatándose bajos niveles de agua en los reservorios y el normal funcionamiento de las obras de contención, sin evidenciarse desbordes ni situaciones de riesgo. Paralelamente, se ha mantenido comunicación permanente con el DGI, quien confirmó que no se han producido desbordes en ninguno de los reservorios”, subrayaron desde la cartera que conduce Jimena Latorre.

“De manera preventiva, se están realizando maniobras para disminuir los niveles de la Represa II, la cual cumple la función de contener las escorrentías pluviales internas del complejo, en previsión de posibles nuevas tormentas durante la jornada. A su vez, se mantiene de manera sistematizada la toma de muestras durante las crecientes del río Diamante, así como del agua que ingresa al sistema de distribución”, agregaron oficialmente desde el Ministerio de Ambiente de Mendoza.

También puedes leer

Robó una empresa

Detuvieron en Luján de Cuyo a un joven con más de 100 aprehensiones

San Martín

Un conductor alcoholizado cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay

Renueva contrato

Ignacio Perruzzi, el mendocino que San Lorenzo blindó con una cláusula millonaria

Las lluvias en alta montaña dañaron una defensa aluvional e invadieron la calzada . La provincia permanece bajo advertencia por tormentas intensas y granizo

Contingencias climáticas

Hubo corte preventivo en la Ruta 7 por lluvias en alta montaña y alerta naranja en Mendoza

Un vecino herido

Violento asalto tipo entradera en Palmira: se hicieron pasar por policías

Verano 2026

San Rafael se consolida como uno de los destinos turísticos más exitosos de Argentina

Te puede interesar

Contingencias climáticas

Las tormentas provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael

Robó una empresa

Detuvieron en Luján de Cuyo a un joven con más de 100 aprehensiones

San Martín

Un conductor alcoholizado cayó a un canal y su camioneta se incendió en Chapanay

Renueva contrato

Ignacio Perruzzi, el mendocino que San Lorenzo blindó con una cláusula millonaria

Las lluvias en alta montaña dañaron una defensa aluvional e invadieron la calzada . La provincia permanece bajo advertencia por tormentas intensas y granizo
Contingencias climáticas

Hubo corte preventivo en la Ruta 7 por lluvias en alta montaña y alerta naranja en Mendoza

Un vecino herido

Violento asalto tipo entradera en Palmira: se hicieron pasar por policías

Verano 2026

San Rafael se consolida como uno de los destinos turísticos más exitosos de Argentina

Ola polar histórica

Estados Unidos: más de 190 millones de personas bajo alerta y miles de vuelos cancelados

Presión tributaria

La recaudación por habitante en Argentina fue la más baja de los últimos siete años

Contingencias climáticas

Tormentas en el Gran Mendoza: crecida del río Uspallata dejó rutas cortadas

Estado del tiempo

Mendoza tendrá un domingo con calor y posibles tormentas, mejora gradual desde el martes

Contingencias climáticas

Tormenta en Ciudad de Mendoza: operativo nocturno por caída de árboles y anegamientos

Poder Judicial

La autorización para viajar con menores se iniciará solo de forma online en Mendoza

Accidente y rescate

Un niño de 13 años cayó a un canal de riego en Godoy Cruz y lucha por su vida

Granizo y lluvia en el parque General San Martín.
Contingencias climáticas

Fuerte tormenta eléctrica con granizo y viento afectó al Gran Mendoza

Torneo Apertura

Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

Sebastián Villa se puso a disposición en Independiente Rivadavia y fijó una cláusula de salida.
Torneo Apertura

Sebastián Villa volvió a Mendoza y seguirá en Independiente Rivadavia

Bien posicionada

Mendoza afronta 2026 con una cobertura del 80% de su deuda en dólares

Godoy Cruz

Crimen en Villa Hipódromo: vecinos denuncian zona liberada y reclaman más seguridad

Estado del tiempo

Alerta por tormentas y posible granizo en Mendoza: el pronóstico extendido