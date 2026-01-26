Las tormentas provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael

El Departamento General de Irrigación informó que las intensas tormentas en el sur provincial afectaron de manera temporal el abastecimiento de agua potable en distintos sectores de San Rafael, debido a altos niveles de turbiedad en el agua cruda.

Las fuertes tormentas registradas en los últimos días en el sur de Mendoza provocaron cortes y baja presión de agua potable en San Rafael, según informó el Departamento General de Irrigación (DGI) a través de la Dirección de Regulación y Control de Agua y Saneamiento (DIRCAS). La situación obligó a aplicar medidas preventivas para garantizar la calidad del servicio.

¿Por qué se vio afectado el servicio de agua potable?

Los eventos climáticos generaron crecidas extraordinarias en cursos de agua y canales de riego, lo que derivó en elevados niveles de turbiedad en el agua cruda que ingresa a las plantas potabilizadoras. Ante este escenario, los operadores del servicio debieron reducir o detener de manera parcial o total la producción de agua potable para cumplir con los parámetros sanitarios exigidos.

¿Qué zonas de San Rafael registraron cortes o baja presión?

Desde el DGI indicaron que se registraron inconvenientes en áreas abastecidas por las plantas potabilizadoras de Villa 25 de Mayo y Balloffet, además de barrios del suroeste de la ciudad y distritos aledaños. En estos sectores se produjeron cortes del suministro y episodios de baja presión.

¿Qué empresas y entidades están a cargo del servicio?

Las maniobras operativas preventivas fueron realizadas por los operadores del servicio: AYSAM, la Unión Vecinal Fausto Burgos Las Paredes, la Cooperativa Rural de Servicios Públicos Capitán Montoya y la Junta Vecinal del Distrito Cuadro Benegas, bajo supervisión del organismo provincial.

¿Cuál es la situación actual del abastecimiento?

Según las inspecciones realizadas por DIRCAS, las plantas potabilizadoras se encuentran en proceso de recuperación de reservas, con controles de laboratorio reforzados y guardias técnicas activas. El restablecimiento del servicio avanza de manera paulatina, a medida que mejoran las condiciones del agua cruda y se normaliza el funcionamiento de los sistemas afectados.

¿Qué recomendaciones hizo Irrigación a la población?

Desde el Departamento General de Irrigación solicitaron a los vecinos realizar un uso responsable del agua disponible y seguir las recomendaciones de los operadores del servicio, especialmente en lo referido al almacenamiento para necesidades básicas, hasta que el suministro quede completamente normalizado.

El DGI reafirmó que continuará fiscalizando el accionar de los operadores para garantizar que el agua distribuida cumpla estrictamente con los estándares de potabilidad establecidos y proteger la salud pública.

¿Qué dijeron desde el Gobierno de Mendoza sobre las consecuencias de las intensas tormentas en San Rafael?

Mientras tanto, desde el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza explicaron que no se han registrado desbordes del arroyo El Tigre ni de ninguno de los reservorios del complejo Sierra Pintada.

“En el día de la fecha, personal del Ministerio llevó a cabo una inspección en el complejo, constatándose bajos niveles de agua en los reservorios y el normal funcionamiento de las obras de contención, sin evidenciarse desbordes ni situaciones de riesgo. Paralelamente, se ha mantenido comunicación permanente con el DGI, quien confirmó que no se han producido desbordes en ninguno de los reservorios”, subrayaron desde la cartera que conduce Jimena Latorre.

“De manera preventiva, se están realizando maniobras para disminuir los niveles de la Represa II, la cual cumple la función de contener las escorrentías pluviales internas del complejo, en previsión de posibles nuevas tormentas durante la jornada. A su vez, se mantiene de manera sistematizada la toma de muestras durante las crecientes del río Diamante, así como del agua que ingresa al sistema de distribución”, agregaron oficialmente desde el Ministerio de Ambiente de Mendoza.