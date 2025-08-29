El nacido en Guaymallén, quien se consagrara campeón en Platense, fue contratado por el Al Kholood saudi a préstamo por una temporada.

El arquero mendocino Juan Pablo Cozzani concretó su esperado debut en el Al Kholood FC de Arabia Saudita, club que lo contrató por una temporada y a préstamo de Platense hasta junio de 2026.

Su primer encuentro disputado con su nuevo equipo tuvo el resultado desfavorable de 2-1 en contra ante Al Ettifaq.

La consigna de la nueva institución que defiende “Jotapé” es la de consolidarse en el fútbol de primera división en la cada vez más competitiva liga saudí.

Our new wall is here 🧱



Juan Cozzani joins Al Kholood 🧤 pic.twitter.com/jQZRsw82Fm — Al Kholood FC (@AlKholoodFC_EN) August 27, 2025

🗣️ “A #Platense lo voy a llevar en el corazón 🤎”



🫶 La palabra de J.P. Cozzani en su despedida del club.



Hasta luego, 3️⃣1️⃣🥰#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/rdenBUWIod — Club Atlético Platense (@caplatense) August 19, 2025