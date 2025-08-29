Noticias Mendoza

Deportes
Ya en el Al Kholood

Cozzani: el arquero mendocino que debutó en el fútbol de Arabia

El nacido en Guaymallén, quien se consagrara campeón en Platense, fue contratado por el Al Kholood saudi a préstamo por una temporada.

El arquero mendocino Juan Pablo Cozzani concretó su esperado debut en el Al Kholood FC de Arabia Saudita, club que lo contrató por una temporada y a préstamo de Platense hasta junio de 2026.

Su primer encuentro disputado con su nuevo equipo tuvo el resultado desfavorable de 2-1 en contra ante Al Ettifaq.

La consigna de la nueva institución que defiende “Jotapé” es la de consolidarse en el fútbol de primera división en la cada vez más competitiva liga saudí.

