

Argentina
Elecciones 2025

Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: “El desdoblamiento fue un error”

La expresidenta publicó un extenso análisis sobre la caída electoral con críticas al Gobernador.

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y aseguró que se trató de un “error político” haber desdoblado las elecciones provinciales.

Al hacer un extenso análisis de la derrota del domingo, la ex mandataria recordó que cuando se anunció la división de las elecciones ella advirtió que era una equivocación.

“Lo hice de corazón y por un motivo sencillo: no me interesa tener razón, me interesa ganar las elecciones, como también se lo dije personalmente al Gobernador“, enfatizó en sus redes sociales.

Para reforzar su argumento, la ex jefa de Estado ejemplificó con el resto de los gobernadores peronistas que ganaron elecciones parlamentarias como Sergio Ziliotto, de La Pampa; Ricardo Quintela, de La Rioja; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Gildo Insfrán, de Formosa)

“No lo digo con el diario del lunes, como suelen hacer los ‘expertos y analistas’. Lo dijimos públicamente el 14 de abril cuando, ante la decisión del Gobernador de desdoblar la elección provincial, como presidenta del PJ nacional instruí a nuestra fuerza política en la Legislatura bonaerense a desistir del Proyecto de Ley de Concurrencia Electoral que tenía como objetivo que los bonaerenses votaran una sola vez PARA NO DIVIDIR LOS ESFUERZOS EN DOS ELECCIONES SEPARADAS POR APENAS 49 DÍAS”, indicó.

En esa línea,  Cristina Kirchner profundizó: “Además, en privado (por la característica del planteo) también sostuve que adelantar las elecciones de la PBA era muy riesgoso tanto por su peso electoral y su valor simbólico, como porque si se perdía iba a tener un efecto devastador para el peronismo a nivel nacional y si se ganaba iba a producir un ‘efecto balotaje’ que permitiría reagrupar todo el voto antiperonista para las legislativas de octubre”.

