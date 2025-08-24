El Cruzado quedó octavo con 37 unidades cerrando los equipos que se encuentran dentro de la zona pintada. El Milrayitas tiene un punto menos y quedó en el noveno lugar.

Deportivo Maipú y Los Andes igualaron 1 a 1 por la fecha 28ª de la zona A en la Primera Nacional. Matías Gómez puso en ventaja a Los Andes y Aaron Agüero colocó el empate para el Cruzado.

El punto sumado por ambos le viene mejor a Deportivo Maipú ya que el Botellero se mantiene dentro de los ocho equipos que integran el Reducido. Por su parte, Los Andes quedó en el noveno lugar con 36 unidades y expectante por el resultado de Racing (Cba.) vs. Almagro.

Fue un encuentro donde había mucho más que los tres puntos en disputa. Maipú intentando conservar su puesto dentro de la zona pintada y Los Andes con el objetivo de dar el batacazo y meterse entre los ocho. Por eso, en el primer tiempo, si bien el juego se presentó dinámico faltaron situaciones claras frente a los arcos.

En el complemento, cuando Deportivo Maipú intentaba el desnivel, el Milrayitas a través de Matías Gómez, sacó diferencias. Luego del gol, el once de Leonardo Lemos, replegó líneas y salió de contragolpe.

Deportivo Maipú fue en busca del empate que llegó cuando el cabezazo poco ortodoxo del defensor Aaron Agüero, se introdujo en el arco de Sebastián López.

Los Andes dispuso de situaciones para aumentar pero le faltó efectividad en los metros finales.

Deportivo Maipú volvió a sumar luego de dos derrotas en calidad de visitante. Por su parte, el conjunto bonaerense suma un nuevo compromiso en calidad de visitante sin sumar de a tres -12 en total-.

Síntesis

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Arón Agüero, Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Marcelo Eggel, Rubens Sambueza; Franco Saccone, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Román Riquelme, Emanuel Díaz; Franco Rodríguez, Gabriel Cañete; Matías González, Facundo Echevarría, Matías Gómez; Mauricio Asenjo. DT: Leonardo Lemos.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Primer tiempo

7′ Facundo Echevarría no logró conectar bien el impacto al balón y desperdicia una clara ofensiva en favor de Los Andes.

10′ Sin un claro dominador de las acciones, el juego pasa por el sector medio del campo de juego y sin situaciones de peligro frente a los arcos.

13′ Pase largo de Sambueza buscando a Saccone pero la pelota se va larga por línea de fondo. Repone Sebastián López.

14′ Deportivo Maipú mejora en su juego cuando el balón pasa por el experimentado Rubens Sambueza.

15′ Remate de zurda desde la media distancia que se va cerca de los tres palos del arco defendido por López.

18′ Los dos equipos cometen errores no forzados debido a la intensidad y lo que se juegan ambos en la tabla de posiciones. Sin embargo, el juego carece de situaciones de peligro frente a los arcos.

21′ Tiro de esquina desde el sector izquierdo del ataque de Maipú. Ejecuta Sambueza y el remate de Eggel pega en un defensor visitante y un nuevo córner para el Cruzado.

22′ Entre Bonacci y Paredes buscaron el centro desde al esquina. El 9 se anticipó a su compañero y la pelota que se va por encima del travesaño.

24′ Remate de Matías Gómez que se va muy alto en uno de los intentos ofensivos de Los Andes.

26′ Cambio en Deportivo Maipú: ingresó Matías Villarreal por Gastón Mansilla (lesionado).

27′ Se salva Los Andes y de contragolpe, Asenjo lo tuvo para marcar pero Arnijas despejó el peligro.

31′ Combinación entre Sambueza y Eggel donde el remate del 10 terminó con López asegurando el balón junto al palo izquierdo.

33′ Falta de Matías González sobre Pío Bonacci y el 7 visitante ve la tarjeta amarilla. Tiro libre para Deportivo Maipú.

35′ Marcelo Eggel efectuó el tiro libre y el remate se va por encima del travesaño del arco defendido por Sebastián López.

45′ Tiempo cumplido. Maximiliano Macheroni ordenó que se van a jugar 2′ más.

Final del primer tiempo: Deportivo Maipú 0-Los Andes 0.

Segundo tiempo

5’Centro de Juan De La Reta por izquierda y en el segundo palo no llega a conectar con el balón Pío Bonacci y se va por línea de fondo.

7′ Remate de Bonfigli que vuelve a encontrar a un seguro López.

7′ GOL de Los Andes. Matías Gómez.

9′ Remate de Bonfigli y López vuelve a responder muy bien.

13′ Deportivo Maipú va en busca de la igualdad. Bonacci cabeceó y la pelota se fue por encima del travesaño.

16′ En el contragolpe de Los Andes, Mauricio Asenjo no logró darle dirección el remate al arco y se fue lejos de los tres palos de Pietrobono.

20′ Remate de Saccone y López con un manotazo desvía la trayectoria del balón al tiro de esquina.

20′ Cambio en Deportivo Maipú: ingresó Tomás Silva en reemplazo de Mirko Bonfigli.

22′ Facundo Villarreal por Facundo Echevarría y Tomás Pérez por Matías González; los dos cambios en Los Andes.

25′ Gastón Gerzel reemplazó al autor del gol; Matías Gómez.

26′ Avisó Maipú a través del cabezazo de Luciano Paredes que se fue por encima del travesaño.

30′ Tiro libre de Rubens Sambueza que se va cerca del travesaño del arco de Sebastián López.

31′ Los Andes pudo ampliar la ventaja pero el remate de Tomás Pérez se fue apenas desviado.

35′ Gol de Deportivo Maipú. Aaron Agüero.

36′ Emiliano Ozuna por Juan De La Reta e Iván Sandoval por Franco Saccone, los dos cambios en el Cruzado.

38′ Agustín Bellone por Gabriel Cañete y Guillermo Pereira por Aaron Sandoval las últimas dos sustituciones en el conjunto bonaerense.

43′ Remate de Pérez que se fue al lado del palo derecho de Pietrobono.

44′ Bonacci lo intentó pero el remate de elevó y se fue por encima del travesaño.

45′ Tiempo cumplido. Se adicionaron 5′ más.

46′ Sambueza y Gerzel amonestados antes de la ejecución del tiro de esquina en favor de Los Andes.

Final del partido: Deportivo Maipú 1-Los Andes 1.