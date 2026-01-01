Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Universo y humanos

¿Cuándo chocarán la Vía Láctea y Andrómeda y qué significa para la Tierra?

Vivimos en la Vía Láctea, una galaxia que se desplaza a millones de kilómetros por hora por el universo y que, lejos de estar quieta, avanza hacia una colisión inevitable con Andrómeda dentro de miles de millones de años.

Aunque no lo percibamos, la Tierra, el sistema solar y toda la Vía Láctea se mueven a velocidades extraordinarias. Nuestra galaxia viaja por el universo a más de 2 millones de kilómetros por hora y, al mismo tiempo, se dirige directamente hacia la galaxia de Andrómeda. Ese encuentro, que ocurrirá dentro de miles de millones de años, cambiará por completo el mapa del cielo y la estructura de ambas galaxias.

La extracción de agua subterránea inclinó la Tierra

¿A qué velocidad se mueve la Vía Láctea por el universo?

La Vía Láctea se desplaza a unos 600 km por segundo en relación con la radiación de fondo de microondas, considerada el punto más estable del universo observable. Esto equivale a más de 2 millones de kilómetros por hora, una velocidad que demuestra que nada en el cosmos está realmente quieto.

¿Cómo se mueve nuestro sistema solar dentro de la galaxia?

El sistema solar orbita el centro de la Vía Láctea a una velocidad aproximada de 230 km por segundo. Completar una vuelta completa alrededor del núcleo galáctico lleva cerca de 250 millones de años, un período conocido como “año galáctico”.

¿Por qué la Vía Láctea va a colisionar con Andrómeda?

La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda se atraen gravitacionalmente y se aproximan entre sí a una velocidad cercana a los 300 km por segundo. Este movimiento constante hace que la colisión sea inevitable desde el punto de vista astronómico.

¿Cuándo ocurrirá la colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda?

Según las estimaciones actuales, el choque entre ambas galaxias se producirá dentro de unos 4.000 millones de años. No será una colisión instantánea, sino un proceso lento que se extenderá durante cientos de millones de años.

¿La colisión pondrá en riesgo a la Tierra?

A pesar de lo impactante del fenómeno, los astrónomos sostienen que es poco probable que las estrellas choquen entre sí. Las distancias entre ellas son enormes, por lo que la Tierra no estaría en peligro directo, aunque el cielo nocturno cambiará de forma drástica.

También puedes leer

Potrerillos

Tragedia vial: un niño murió y una mujer está grave tras un vuelco en Ruta 7

Corredor Bioceánico

Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado

Malargüe

Buscan intensamente a Emma Rosa Guajardo, una mujer de 78 años

Automovilismo

Operaron a Juan Cruz Yacopini tras 11 días internado y continúa en estado crítico

Gran Mendoza

Una mujer fue arrastrada por la crecida en el Zanjón de los Ciruelos

Nueva ordenanza

Las Heras avanza en la regulación del cannabis medicinal y productivo

Te puede interesar

Universo y humanos

¿Cuándo chocarán la Vía Láctea y Andrómeda y qué significa para la Tierra?

Potrerillos

Tragedia vial: un niño murió y una mujer está grave tras un vuelco en Ruta 7

Corredor Bioceánico

Accidente en Ruta 7: un auto cayó al río Mendoza y hay una persona en grave estado

Malargüe

Buscan intensamente a Emma Rosa Guajardo, una mujer de 78 años

Automovilismo

Operaron a Juan Cruz Yacopini tras 11 días internado y continúa en estado crítico

Gran Mendoza

Una mujer fue arrastrada por la crecida en el Zanjón de los Ciruelos

Nueva ordenanza

Las Heras avanza en la regulación del cannabis medicinal y productivo

Cumpleaños de Enzo

El Rey Rock Festival celebra en la Catedral del Rock de Mendoza en Rivadavia

Incrementos 2026

Aumenta el boleto de colectivo en Mendoza: cuánto costará desde enero

Ciudad de Mendoza

Central Park: abrió un nuevo café de especialidad en territorio de Ulpiano Suarez

Presupuesto 2026

Los legisladores mendocinos que golpearon a la educación y ciencia en Mendoza

Elecciones 2026

Cuánto cobrarán los concejales en Mendoza que buscan ser elegidos en febrero

Fútbol femenino

Inició en Mendoza el proceso de intervención de la Liga Mendocina de Fútbol

Estado del tiempo

Alerta por altas temperaturas, tormentas y posible granizo en Mendoza

Defendiendo lo indefendible

Milei regaló a sus ministros un libro que defiende a narcotraficantes, proxenetas y el trabajo infantil

Elecciones 2026

Elecciones municipales en Mendoza: alianzas, poder y el voto que mira en silencio

Kim, triple crimen, Fernández Lima y Lian: los casos policiales más impactantes del 2025
Durante 2025

Crímenes, desapariciones y causas judiciales: los casos policiales más impactantes

Pronóstico extendido

Alerta por tormentas, granizo y viento Zonda: así estará el tiempo en Mendoza

Minería en el sur

Mendoza busca activar un tren minero para potenciar Potasio Río Colorado

Fútbol de Brasil

Flamengo acelera por el mendocino Valentín Castellanos hoy en Lazio