Cuánto cobrarán los concejales en Mendoza que buscan ser elegidos en febrero

El 22 de febrero habrá elecciones en seis departamentos de Mendoza para renovar concejales. Solo 33 ingresarán a los Concejos Deliberantes, con dietas que van desde poco más de un millón de pesos hasta sueldos que superan ampliamente los tres millones mensuales.

Cientos de candidatos competirán el próximo 22 de febrero por un lugar en los Concejos Deliberantes de seis municipios de Mendoza, pero solo 33 lograrán acceder a una banca. Más allá del resultado electoral, una de las preguntas centrales es cuánto cobrarán quienes resulten electos, en un escenario marcado por fuertes desigualdades salariales entre departamentos mendocinos.

¿Por qué varían tanto las dietas de los concejales en Mendoza?

Las diferencias responden principalmente a los presupuestos municipales y a las ordenanzas locales que regulan las dietas. Si bien la Constitución Provincial reconoce la autonomía municipal, cada departamento define en su presupuesto cómo se calculan los sueldos de concejales e intendentes.

En algunos municipios, las dietas están atadas al salario del intendente y, a su vez, al del gobernador. En otros, dependen del escalafón municipal, lo que genera brechas significativas entre comunas.

¿Cuánto cobra un concejal en Luján de Cuyo?

Luján de Cuyo encabeza el ránking salarial. Actualmente, la dieta de un concejal ronda los $3.200.000 brutos, con ingresos de bolsillo cercanos a los $3 millones.

Los concejales perciben el 80% del salario del intendente Esteban Allasino, cuya remuneración está vinculada a la del gobernador Alfredo Cornejo. El Concejo sesiona los jueves y su período ordinario se extiende del 1 de marzo al 30 de octubre.

Tras las elecciones de febrero, dejarán sus bancas seis ediles de distintos bloques políticos.

¿Cuánto cobran los concejales de Maipú?

En Maipú, los concejales tienen un sueldo bruto de $2.500.000 y perciben aproximadamente $1.900.000 netos. El municipio destina más de $880 millones anuales al cuerpo legislativo, con un costo por habitante de $4.013.

Desde la comuna destacan que el gasto del Concejo representa uno de los porcentajes más bajos del presupuesto municipal. Los ediles trabajan en comisiones tres días a la semana y realizan una sesión ordinaria semanal.

¿Cuál es la dieta de los concejales de San Rafael?

En San Rafael, los concejales cobran de bolsillo $2.240.354,91, según datos actualizados en el Presupuesto 2025. La remuneración equivale al 80% del salario del intendente Omar Félix, mientras que el presidente del Concejo percibe un 10% adicional.

El Concejo Deliberante está compuesto por 12 miembros y renovará la mitad de sus bancas en las elecciones de febrero de 2026.

¿Cuánto ganan los concejales de Santa Rosa?

Santa Rosa presenta las dietas más altas entre los municipios con Concejos de 10 integrantes. Actualmente, un concejal cobra $2.300.000 netos.

El Concejo renueva cinco bancas en febrero de 2026 y mantiene sesiones ordinarias entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre, con posibilidad de prórroga hasta fin de año.

¿Qué particularidad tienen las dietas en Rivadavia?

En Rivadavia, los concejales perciben $1.703.644,65 netos, mientras que el presidente del HCD cobra $1.809.101,70. El reglamento interno establece sanciones económicas para quienes falten injustificadamente a las sesiones, con multas equivalentes al 10% de la dieta por cada ausencia.

Los fondos descontados se destinan al Fondo Biblioteca del Concejo.

¿Por qué La Paz paga las dietas más bajas?

La Paz se ubica al final del ránking provincial. Los concejales cobran $1.316.965,55 netos, ya que sus salarios no están atados al del gobernador sino al escalafón municipal.

El intendente percibe $1.646.206,94, y el presidente del Concejo cobra el 85% de ese monto. Según informaron desde el HCD, no hubo actualizaciones salariales en el último mes del año.