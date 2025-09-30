Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Ruta 7

Cuatro heridos tras un choque frontal entre un camión y un auto

El choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrió durante la madrugada de este martes en el kilómetro 1175. El accidente fue protagonizado por un camión Scania y un automóvil Fiat Siena

Un grave accidente de tránsito se registró a las 02:10 horas de la madrugada en el kilómetro 1175 de la Ruta 7, en Luján. El siniestro involucró a un camión Scania y un automóvil Fiat Siena, dejando como saldo a cuatro personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de Uspallata.

El hecho fue alertado a las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencias. Al desplazarse personal policial al lugar, se constató que un camión Scania, cuyo conductor fue identificado como B. C., de 25 años, se dirigía en dirección este.

Según la reseña policial, el accidente ocurrió cuando el camión intentó realizar una maniobra de adelantamiento a un colectivo y a otro camión. Esta acción resultó en que el Scania embistiera de frente al automóvil Fiat Siena, el cual circulaba en dirección contraria.

El auto, conducido por M. Q. (50 años), transportaba a tres acompañantes: B. C. (mujer de 51 años), J. C. (mujer de 50 años) e I. G. (26 años). Tras el impacto, el Fiat Siena quedó en el medio de la calzada, obstaculizando el tránsito.

RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA

Fue necesaria la intervención de Bomberos para rescatar a los ocupantes del vehículo menor. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las víctimas en el lugar. Los cuatro ocupantes del auto -el conductor y sus acompañantes- fueron trasladados al Hospital de Uspallata, presentando todos ellos politraumatismos varios.

Posteriormente, Personal del Grupo de Unidades Motorizadas (GUM) realizó la prueba de dosaje (alcoholemia) a los conductores involucrados. El resultado de las pruebas arrojó 0.0 para ambos choferes. El caso quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 23 de Luján.

También puedes leer

Guaymallén

Hallan a un hombre asesinado, maniatado y amordazado en su casa

Godoy Cruz

Se inauguraron las nuevas canchas en el Parque Deportivo San Vicente

Elecciones 2025

En Mendoza estalló el peronismo por la reforma laboral: “Un retroceso”

Elecciones 2025

Qué son las elecciones legislativas en Argentina para los partidos políticos

Crisis económica

El Comedor Horneritos deberá reducir las raciones de comida que entrega

Ruta 7

Cuatro heridos tras un choque frontal entre un camión y un auto

Te puede interesar

Ruta 40

Cuándo estará arreglado el socavón sobre el Acceso Sur

Guaymallén

Hallan a un hombre asesinado, maniatado y amordazado en su casa

Godoy Cruz

Se inauguraron las nuevas canchas en el Parque Deportivo San Vicente

Elecciones 2025

En Mendoza estalló el peronismo por la reforma laboral: “Un retroceso”

Elecciones 2025

Qué son las elecciones legislativas en Argentina para los partidos políticos

Crisis económica

El Comedor Horneritos deberá reducir las raciones de comida que entrega

Ruta 7

Cuatro heridos tras un choque frontal entre un camión y un auto

Atlántico Sur

El decreto que autoriza ejercicios militares de Argentina con EE.UU. y Chile

Elecciones 2025

Para Milei las denuncias contra Espert son “un chimento de peluquería”

Godoy Cruz

Bomberos voluntarios de Mendoza salva a una familia en un incendio

La Paz

Ahora en Mendoza una alumna de 13 llevó un arma de aire comprimido a la escuela

Proyecto de ley

Mendoza buscará multar a las familias cuyos hijos hagan bullying escolar

Aviación policial

Mendoza fue escenario de un simulacro de combate contra incendios

Elecciones 2025

A pesar del crítico Cornejo, Félix promulgó la autonomía de San Rafael

Guaymallén

TREN, el power trío de Mendoza que sonó primero en la Escuela de Rock Mario Mátar

Elecciones 2025

Piden la salida de José Luis Espert por sus vínculos con Fred Machado

Torneo Clausura 2025

Independiente Rivadavia y Huracán de Parque Patricios empataron

Estado del tiempo

Mendoza espera un nuevo frente frío que provocará la ocurrencia de Zonda

Triple crimen en Varela

Jacky apuntó contra Milei, Cúneo Libarona, Bullrich y Petri

Elecciones 2025

Surgió una inesperada tercera fuerza, según una encuesta de la UdeSA