El choque frontal entre un automóvil y un camión ocurrió durante la madrugada de este martes en el kilómetro 1175. El accidente fue protagonizado por un camión Scania y un automóvil Fiat Siena

Un grave accidente de tránsito se registró a las 02:10 horas de la madrugada en el kilómetro 1175 de la Ruta 7, en Luján. El siniestro involucró a un camión Scania y un automóvil Fiat Siena, dejando como saldo a cuatro personas heridas que fueron trasladadas al Hospital de Uspallata.

El hecho fue alertado a las autoridades a través de una llamada a la línea de emergencias. Al desplazarse personal policial al lugar, se constató que un camión Scania, cuyo conductor fue identificado como B. C., de 25 años, se dirigía en dirección este.

Según la reseña policial, el accidente ocurrió cuando el camión intentó realizar una maniobra de adelantamiento a un colectivo y a otro camión. Esta acción resultó en que el Scania embistiera de frente al automóvil Fiat Siena, el cual circulaba en dirección contraria.

El auto, conducido por M. Q. (50 años), transportaba a tres acompañantes: B. C. (mujer de 51 años), J. C. (mujer de 50 años) e I. G. (26 años). Tras el impacto, el Fiat Siena quedó en el medio de la calzada, obstaculizando el tránsito.

RESCATE Y ATENCIÓN MÉDICA

Fue necesaria la intervención de Bomberos para rescatar a los ocupantes del vehículo menor. Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a las víctimas en el lugar. Los cuatro ocupantes del auto -el conductor y sus acompañantes- fueron trasladados al Hospital de Uspallata, presentando todos ellos politraumatismos varios.

Posteriormente, Personal del Grupo de Unidades Motorizadas (GUM) realizó la prueba de dosaje (alcoholemia) a los conductores involucrados. El resultado de las pruebas arrojó 0.0 para ambos choferes. El caso quedó bajo la jurisdicción de la Comisaría 23 de Luján.