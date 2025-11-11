El periodista Fernando Morales, Urgente 24, analizó en un extenso artículo los principales puntos débiles de la gestión del ministro mendocino Luis Petri, a pocas semanas de que deje su cargo. Señala problemas presupuestarios, frustradas compras militares y una crisis estructural en las Fuerzas Armadas.

El mendocino Luis Petri, actual ministro de Defensa de la Nación, atraviesa el tramo final de su gestión en medio de fuertes críticas internas y externas. Según un análisis publicado por el periodista Fernando Morales en Urgente24, el funcionario enfrenta un escenario de promesas incumplidas, tensiones dentro de las Fuerzas Armadas y limitaciones presupuestarias que amenazan con dejar paralizados varios proyectos.

Morales sostiene que la esperada llegada de los aviones F-16 —una de las principales banderas del ministro— se convirtió en un símbolo de la gestión: una meta que genera expectativa pero que, en la práctica, enfrenta dificultades logísticas y financieras para concretarse.

Los F-16 de Luis Petri y las dudas sobre la operatividad

El artículo indica que los seis cazas F-16 que la Argentina espera recibir desde Dinamarca representan un salto tecnológico para la Fuerza Aérea, aunque advierte que se trata de aeronaves con varios años de servicio. Además, según fuentes citadas por Morales, el Presupuesto 2026 no garantiza fondos suficientes para su mantenimiento ni para que vuelen de manera sostenida durante el año.

“Con suerte podrán volar una o dos horas en todo el año”, advierte el texto, que también menciona la falta de partidas para el mantenimiento de pistas y hangares, así como la escasa disponibilidad de repuestos.

Fracasos de Luis Petri en acuerdos y compras

El análisis repasa también las negociaciones frustradas con astilleros de Francia y Alemania para la construcción de submarinos, así como la cancelación de compras de buques de segunda mano. Morales atribuye estos tropiezos a la desconfianza de las empresas extranjeras frente a las condiciones de pago ofrecidas por Argentina y al “agotamiento interno” dentro del propio ministerio.

En la misma línea, se recuerda que Petri tuvo que dar marcha atrás con la compra de un buque anfibio italiano y que varios oficiales navales habrían frenado un intento de incorporar fragatas danesas con “pésimas prestaciones”.

Gestión Petri: crisis sanitaria y presupuestaria en el ámbito militar

Otro punto crítico señalado por Morales es la situación del sistema de salud militar, particularmente el colapso del hospital naval de Puerto Belgrano y la crisis de la obra social IOSFA, con deudas superiores a los 200 mil millones de pesos.

La nota denuncia el riesgo de despidos de profesionales y advierte que “el sistema sanitario militar se encuentra en un estado de difícil recuperación”.

Empresas de defensa al borde del colapso

Según Urgente24, la gestión Petri también deja una herencia complicada en las empresas del sector de defensa.

Entre ellas menciona a FAdeA, Fabricaciones Militares, Tandanor y COVIARA, todas con graves problemas financieros, deudas con proveedores y proyectos paralizados.

Un futuro incierto para la política de defensa

Finalmente, el artículo sostiene que la administración de Petri “deja una gran deuda en materia de soberanía y desarrollo estratégico”, con una política exterior alineada a potencias extranjeras y un retroceso en la industria naval y marítima nacional.

En el cierre, Morales anticipa que el 25 de noviembre, en el Senado, se realizará un encuentro del ámbito naval y marítimo donde se expondrán las principales críticas a la actual conducción del Ministerio de Defensa.