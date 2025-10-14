El Frente Libertario – Demócrata acusó a LLA y Cambia Mendoza de incumplir la Ley 7005, que prohíbe la participación de candidatos en actos oficiales. El hecho ocurrió durante un evento por el Día de la Madre en Villa Hipódromo, organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz.

El frente integrado por La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza fue denunciado ante la Junta Electoral Nacional por presunto incumplimiento de la Ley 7005, que prohíbe a los candidatos participar en actos oficiales durante el período previo a las elecciones.

Según la presentación realizada por Cristian Cuatrocchi, candidato a senador por el Frente Libertario – Demócrata, los postulantes del oficialismo participaron el domingo pasado en un acto municipal en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde se celebró el Día de la Madre con sorteos y entrega de una moto.

“Usan la herramienta estatal para beneficiar a sus candidatos”

Cuatrocchi sostuvo que la actividad fue encabezada por el intendente Diego Costarelli, lo que colocó a su espacio en desventaja frente a quienes “aprovechan los recursos públicos para hacer campaña”.

“La Ley 7005 establece que los candidatos no pueden aparecer en actos de inauguración ni en ningún evento que les otorgue publicidad, diferenciándose de la oposición”, explicó.

El dirigente recordó que la normativa fue modificada en distintas oportunidades, reduciendo de 30 a 15 los días previos a los comicios durante los cuales rige la prohibición. “Se han ido dando cada vez más espacio para aparecer en eventos públicos, justamente para beneficiar a sus candidatos”, cuestionó.

“La ley busca equiparar las fuerzas entre oficialismo y oposición”

Cuatrocchi remarcó que la Ley 7005 intenta equilibrar la competencia electoral y limitar el uso político del aparato estatal.

“Busca que el peso del uso de la herramienta estatal no sirva para apalancar las figuras del oficialismo”, afirmó.

“De esa forma intenta amortiguar o mitigar la diferencia de fuerza que tiene cada una de las partes. Esto es lo que se está incumpliendo”, concluyó.

FOTO PORTADA: Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño. Y la señora que ganó la motocicleta en Villa Hipódromo.