Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

El Frente Libertario – Demócrata acusó a LLA y Cambia Mendoza de incumplir la Ley 7005, que prohíbe la participación de candidatos en actos oficiales. El hecho ocurrió durante un evento por el Día de la Madre en Villa Hipódromo, organizado por la Municipalidad de Godoy Cruz.

El frente integrado por La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza fue denunciado ante la Junta Electoral Nacional por presunto incumplimiento de la Ley 7005, que prohíbe a los candidatos participar en actos oficiales durante el período previo a las elecciones.

Según la presentación realizada por Cristian Cuatrocchi, candidato a senador por el Frente Libertario – Demócrata, los postulantes del oficialismo participaron el domingo pasado en un acto municipal en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde se celebró el Día de la Madre con sorteos y entrega de una moto.

“Usan la herramienta estatal para beneficiar a sus candidatos”

Cuatrocchi sostuvo que la actividad fue encabezada por el intendente Diego Costarelli, lo que colocó a su espacio en desventaja frente a quienes “aprovechan los recursos públicos para hacer campaña”.

“La Ley 7005 establece que los candidatos no pueden aparecer en actos de inauguración ni en ningún evento que les otorgue publicidad, diferenciándose de la oposición”, explicó.

El dirigente recordó que la normativa fue modificada en distintas oportunidades, reduciendo de 30 a 15 los días previos a los comicios durante los cuales rige la prohibición. “Se han ido dando cada vez más espacio para aparecer en eventos públicos, justamente para beneficiar a sus candidatos”, cuestionó.

“La ley busca equiparar las fuerzas entre oficialismo y oposición”

Cuatrocchi remarcó que la Ley 7005 intenta equilibrar la competencia electoral y limitar el uso político del aparato estatal.

“Busca que el peso del uso de la herramienta estatal no sirva para apalancar las figuras del oficialismo”, afirmó.
“De esa forma intenta amortiguar o mitigar la diferencia de fuerza que tiene cada una de las partes. Esto es lo que se está incumpliendo”, concluyó.

FOTO PORTADA: Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño. Y la señora que ganó la motocicleta en Villa Hipódromo.

También puedes leer

CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.

Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

Delegación de canes

Fito, el perro rastreador de la Policía que volvió a resolver un robo en San Martín

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.

Inseguridad vial

Luto en Mendoza: un joven y un bebé fallecieron en un accidente tras el ascenso del Lobo

Gimnasia y Esgrima

Lobo de Primera: la secuencia del gran festejo “mensana” por el ascenso a la LPF

Estado del tiempo

Mendoza espera el regreso del viento Zonda en los próximos días

Te puede interesar

Andrés Merlos, que también es presidente de la Liga Alvearense de Fútbol, estalló por los dichos vertidos en su contra por el jefe comunal del sur.
Cruces, intimidación y bronca

Escándalo en Alvear: Merlos acusa a Molero y desata polémica por la Copa País

CB Consultora

Ranking de gobernadores: los más valorados del país y qué lugar ocupa Alfredo Cornejo

Diego Costarelli junto a los candidatos Agostina Teves, Leonardo Mastrangelo, Melisa Malanca y Ricardo Tribiño.
Elecciones 2025

Denuncian a LLA y Cambia Mendoza por violar la Ley 7005 en un acto en Godoy Cruz

Delegación de canes

Fito, el perro rastreador de la Policía que volvió a resolver un robo en San Martín

Lautaro Godoy, de 18 años, murió en un accidente en San Luis cuando regresaba con su familia de Buenos Aires, donde vieron a Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascender a Primera División.
Inseguridad vial

Luto en Mendoza: un joven y un bebé fallecieron en un accidente tras el ascenso del Lobo

Gimnasia y Esgrima

Lobo de Primera: la secuencia del gran festejo “mensana” por el ascenso a la LPF

Estado del tiempo

Mendoza espera el regreso del viento Zonda en los próximos días

Eitan Horn, uno de los rehenes que estuvo cautivo de Hamás desde octubre de 2023.
Medio Oriente

Fueron liberados todos los rehenes secuestrados por Hamás

Crisis vitivinícola

Crisis de la uva y el vino: productores anuncian acampe y corte de ruta en San Martín

Elecciones 2025

Denuncian a Petri por incompatibilidad entre su cargo y la candidatura en Mendoza

Elecciones 2025

Luis Petri y las instalaciones sensibles del Ejército Argentino para trapitos premium

Lavalle

Los productores celebran que el canal Pescara vuelve a tener agua limpia para el riego

San Rafael

Un hombre murió tras chocar con su auto contra un poste de luz

Tras el salvataje de EE.UU.

El fantasma de la convertibilidad vuelve a sobrevolar en Argentina

Suministro eléctrico

Estos son los cortes de luz previstos por Edemsa para este domingo en Mendoza

Campeón de la Primera Nacional

¡Gimnasia y Esgrima de Mendoza es de Primera División!

Fútbol para ciegos

Las Murciélagas vencieron a Inglaterra y son bicampeonas del mundo en India

Vino Argentino

Vino y mosto en alerta: Mendoza enfrenta caída del consumo y desafíos productivos

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “La minería debe cumplir la 7722 y respetar estándares internacionales”

Infraestructura eléctrica

Mendoza proyecta su futuro energético hacia 2050