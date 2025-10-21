Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

La mujer radicó la denuncia en la comisaría 27 y afirma que el episodio ocurrió dentro del establecimiento. La DGE confirmó que se activaron dos protocolos —por arma blanca y por presunto abuso—, pero sostiene que no hay otros testimonios que corroboren el relato.

Una madre denunció que su hija, alumna de la escuela Reyes Católicos de Godoy Cruz, habría sido amenazada con un cuchillo y tocada en sus partes íntimas por un compañero de curso. Según su relato, el hecho habría ocurrido el miércoles pasado en el turno mañana, dentro del establecimiento ubicado en calle Lago Hermoso 1120.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se activaron dos protocolos: uno por la presencia de un arma blanca y otro por el presunto abuso sexual. Respecto del segundo, las autoridades informaron que no cuentan con testimonios de alumnos, docentes u otros adultos que permitan corroborar el relato. La madre de la niña, de todos modos, radicó una denuncia penal en la comisaría 27 de Godoy Cruz.

Qué dijo la madre denunciante

De acuerdo con su testimonio, el episodio habría ocurrido durante la jornada escolar y se enteró recién al día siguiente por el mensaje de otra madre. La mujer aseguró que su hija le contó que el compañero habría usado un cuchillo para amenazarla.

Sostuvo además que algunos alumnos avisaron a la maestra y que, tras revisar la mochila del niño, habrían encontrado el arma. La docente —siempre según la versión transmitida por la madre— habría entregado la mochila a la dirección y posteriormente se les habría indicado a los alumnos “que de eso no se hablaba”. La denunciante cuestionó que la única medida adoptada habría sido cambiar al alumno denunciado al turno tarde.

Qué respondió la DGE

La DGE indicó que el miércoles se activó un protocolo después de que estudiantes relataran que otro alumno tenía un cuchillo en la mochila. Nadie lo vio en su mano. Se convocó al padre, revisaron la mochila en su presencia y hallaron el cuchillo; el adulto dijo que era para pelar fruta.

El jueves —informó la Dirección— la madre de una estudiante denunció que su hija había sido amenazada y tocada, activándose un segundo protocolo. No obstante, según el parte oficial, no hay testimonios de otros alumnos o docentes que confirmen el hecho. La escuela y los equipos psicopedagógicos indicaron que no hay evidencia de agresión ni se releva un perfil violento en el presunto agresor. La única fuente de la acusación es el relato de la madre.

También puedes leer

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Te puede interesar

Ciudad de Mendoza

Protesta estudiantil en Bellas Artes por ratas, aulas sin luz y baños colapsados

Godoy Cruz

Denunció que su hija fue amenazada con un cuchillo y sometida a tocamientos

Uspallata

Un fuerte temblor sacudió a Mendoza durante la mañana del martes

Lavalle

Recataron en Mendoza a un hombre con drones que estaba perdido en un campo

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

Elecciones 2025

En Mendoza, Luis Petri defendió el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad

Estados Unidos

Argentina campeón Panamericano de Tenis de Mesa con protagonismo mendocino

Remodelación integral

Mendoza proyecta crecimiento industrial con masterplan de inversión e infraestructura

Colapso digital

Se cayó la red de servidores más grande del mundo y causó fallas en aplicaciones

Desde el Air Force One

Donald Trump, sobre Argentina: “Están muriendo y los ayudaré comprando carne”

Comercio exterior

Brasil flexibiliza aranceles al ajo chino y pone en riesgo la producción de Mendoza

Estado del tiempo

Mendoza espera calor, viento norte y Zonda con probabilidad de lluvias y granizo

Presentes económicos

Día de la Madre 2025: cómo celebran los argentinos y cuánto gastan en regalos

Elecciones 2026

El voto joven en Mendoza puede definir bancas pese a su bajo nivel de participación

Vitivinicultura

En plena crisis del vino, un exministro de Alberto Fernández compró una bodega

Elecciones Nacionales

Luis Petri, ministro y candidato en Mendoza 2025, al borde del escándalo político y judicial

Elecciones 2025

Carolina Jacky: “En Mendoza se vota con lógica 2027, no por los intereses de hoy”

Elecciones 2025

Mendoza, una provincia clave para definir el equilibrio en la Cámara de Diputados

El Lobo de Primera

Gimnasia y Esgrima de Mendoza: el ascenso fruto del proyecto de Fernando Porretta

Crisis regional

Carolina Jacky denuncia “sometimiento” de San Martín y reclama más apoyo al privado