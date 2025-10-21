La mujer radicó la denuncia en la comisaría 27 y afirma que el episodio ocurrió dentro del establecimiento. La DGE confirmó que se activaron dos protocolos —por arma blanca y por presunto abuso—, pero sostiene que no hay otros testimonios que corroboren el relato.

Una madre denunció que su hija, alumna de la escuela Reyes Católicos de Godoy Cruz, habría sido amenazada con un cuchillo y tocada en sus partes íntimas por un compañero de curso. Según su relato, el hecho habría ocurrido el miércoles pasado en el turno mañana, dentro del establecimiento ubicado en calle Lago Hermoso 1120.

La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que se activaron dos protocolos: uno por la presencia de un arma blanca y otro por el presunto abuso sexual. Respecto del segundo, las autoridades informaron que no cuentan con testimonios de alumnos, docentes u otros adultos que permitan corroborar el relato. La madre de la niña, de todos modos, radicó una denuncia penal en la comisaría 27 de Godoy Cruz.

Qué dijo la madre denunciante

De acuerdo con su testimonio, el episodio habría ocurrido durante la jornada escolar y se enteró recién al día siguiente por el mensaje de otra madre. La mujer aseguró que su hija le contó que el compañero habría usado un cuchillo para amenazarla.

Sostuvo además que algunos alumnos avisaron a la maestra y que, tras revisar la mochila del niño, habrían encontrado el arma. La docente —siempre según la versión transmitida por la madre— habría entregado la mochila a la dirección y posteriormente se les habría indicado a los alumnos “que de eso no se hablaba”. La denunciante cuestionó que la única medida adoptada habría sido cambiar al alumno denunciado al turno tarde.

Qué respondió la DGE

La DGE indicó que el miércoles se activó un protocolo después de que estudiantes relataran que otro alumno tenía un cuchillo en la mochila. Nadie lo vio en su mano. Se convocó al padre, revisaron la mochila en su presencia y hallaron el cuchillo; el adulto dijo que era para pelar fruta.

El jueves —informó la Dirección— la madre de una estudiante denunció que su hija había sido amenazada y tocada, activándose un segundo protocolo. No obstante, según el parte oficial, no hay testimonios de otros alumnos o docentes que confirmen el hecho. La escuela y los equipos psicopedagógicos indicaron que no hay evidencia de agresión ni se releva un perfil violento en el presunto agresor. La única fuente de la acusación es el relato de la madre.