Deportivo Maipú apuesta a Mariano Echeverría para salir del fondo y reactivar al equipo

El Cruzado inicia una nueva etapa con la llegada de Mariano Echeverría, en busca de resultados urgentes que le permitan salir de la zona de descenso y volver a competir por el Reducido en la Primera Nacional.

La crisis deportiva que atraviesa el Deportivo Maipú abrió paso a un cambio de rumbo que genera expectativa entre los hinchas tras la asunción de Mariano Echeverría como nuevo director técnico quien representa una apuesta fuerte para revertir el presente del equipo, que hoy se encuentra en el fondo de la tabla del grupo B de la Primera Nacional.

El debut del nuevo ciclo ya tiene fecha: será el próximo domingo a las 18:30, cuando el Cruzado reciba a Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti, en un partido clave correspondiente a la octava fecha.

¿Qué busca Mariano Echeverría en este nuevo ciclo en Maipú?

La llegada de Mariano Echeverría no solo implica un cambio de nombres, sino también una transformación en la identidad futbolística del equipo. El entrenador bonaerense dejó en claro desde sus primeros entrenamientos que pretende construir un equipo con “identidad, compromiso y sentido de pertenencia”.

Acompañado por sus ayudantes de campo, Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi, el nuevo cuerpo técnico ya tuvo sus primeros contactos con el plantel profesional, donde comenzó a trabajar en aspectos tácticos, físicos y anímicos.

El objetivo inmediato es claro: recuperar la confianza de los jugadores y lograr una rápida reacción en los resultados.

¿Cuál es la situación actual de Deportivo Maipú en la Primera Nacional?

El presente del Deportivo Maipú es delicado. El equipo se encuentra en la zona baja de la tabla del grupo B, comprometido con el descenso y lejos de los puestos de clasificación al Reducido.

Esta situación obliga a sumar puntos con urgencia para evitar complicaciones mayores en la lucha por la permanencia. Sin embargo, el desafío no se limita a salir del fondo: el club también aspira a reinsertarse en la pelea por el ascenso, un objetivo que hoy parece lejano pero no imposible en un torneo largo y competitivo como la Primera Nacional.

¿Por qué el partido ante Colegiales es clave para el futuro inmediato?

El encuentro frente a Colegiales se presenta como un punto de inflexión para el Cruzado. No solo marcará el debut oficial de Mariano Echeverría, sino que también será una oportunidad para comenzar a cambiar la dinámica negativa.

Jugar en condición de local, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, puede ser un factor determinante si el equipo logra capitalizar el apoyo de su gente.

Un triunfo permitiría no solo sumar puntos vitales, sino también generar un impacto anímico positivo en el plantel y en los hinchas, que esperan una reacción inmediata.

¿Qué necesita Maipú para salir de la zona de descenso?

Para revertir su situación, el Deportivo Maipú deberá mejorar en varios aspectos clave:

Solidez defensiva: reducir errores y evitar goles tempranos

reducir errores y evitar goles tempranos Eficacia ofensiva: aprovechar las oportunidades generadas

aprovechar las oportunidades generadas Regularidad: sostener rendimientos a lo largo de los partidos

sostener rendimientos a lo largo de los partidos Fortaleza mental: responder en momentos adversos

El nuevo cuerpo técnico apunta precisamente a estos puntos, con un enfoque integral que combine lo futbolístico con lo emocional.

¿Puede Maipú volver a pelear por el ascenso?

Aunque hoy el objetivo principal es salir de la zona de descenso, el torneo aún ofrece margen para la recuperación. La Primera Nacional es una competencia extensa, donde las rachas positivas pueden cambiar rápidamente el panorama.

Si Mariano Echeverría logra consolidar una idea de juego y encadenar resultados favorables, el Deportivo Maipú podría volver a posicionarse como candidato a ingresar al Reducido.

El desafío es grande, pero la ilusión vuelve a encenderse en Mendoza con este nuevo comienzo.