El Cruzado volvió al triunfo que le permite afianzarse dentro del Reducido y terminó jugando con 9 por las expulsiones de Matías Villarreal y Marcelo Eggel

En Sarandí, Deportivo Maipú volvió al triunfo por dos a uno ante Arsenal. El juego correspondió a la fecha 32º, zona A de la Primera Nacional 2025. Pablo Giménez fue el juez del encuentro.

Deportivo Maipú se puso en ventaja a través de Pío Bonacci en el primer tiempo. En el complemento, lo igualó Ignacio Sabatini para Arsenal y Faggioli puso cifras definitivas a la victoria del equipo de Alexis Matteo. El Cruzado terminó jugando con nueve jugadores por las expulsiones de Matías Villarreal y Marcelo Eggel respectivamente.

Arsenal hizo todo el gasto del partido pero careció de efectividad en los metros finales como para quedarse con la victoria y no aprovechó la ventaja por la inferioridad numérica rival.

Tras este resultado, Deportivo Maipú se afianzó dentro de los ocho equipos que continuarán a la siguiente fase del Torneo. Quedó octavo con 45 puntos. Por su parte, Arsenal, quedó en el fondo de la zona B, con 31 unidades ocupando el 17º lugar.

Así formaron

Arsenal: Jerónimo Pourtau; Emiliano Purita, Nazareno Roselli, Manuel Cocca, Valentín Serrano; Matías Lucero, Talo Coletta, Esteban Fernández, Alexis Batista; Tomás González, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De La Reta; Mirko Bonfigli, Matías Villarreal, Marcelo Eggel, Tomás Silva; Luciano Paredes, Pío Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Árbitro: Pablo Giménez.

Primer tiempo

4′ Centro de Eggel, la defensa de Arsenal dudó y Bonacci no logró conectar con el balón en la primera aproximación de peligro de Deportivo Maipú.

5′ Responde el Arse con un disparo de media distancia de Esteban Fernández sin mayores complicaciones para Ignacio Pietrobono.

6′ El remate de Ignacio Sabatini encontró a un seguro Pietrobono que se quedó con el balón en su poder.

12′ Ignacio Sabatini vuelve a intentar con remate de media distancia pero la pelota se va lejos de los tres palos de Pietrobono.

13′ Agüero alcanza a despejar al tiro de esquina un avance de Arsenal. Ejecuta Purita y el remate de González, aunque fue con potencia le faltó dirección.

17′ Arsenal vuelve a intentar la apertura del marcador a través del remate de Ignacio Sabatini que se fue cerca del travesaño del arco defendido por Ignacio Pietrobono.

18′ Partido detenido porque asisten al arquero Ignacio Pietrobono. El uno quedó con una molestia muscular en su pierna izquierda.

22′ Marcelo Eggel envió el centro desde la esquina y Pourtau le pegó un manotazo a la pelota y salvó la caída de su valla.

27′ Ignacio Pietrobono tuvo que esforzarse al máximo y sacó una pelota que se colaba en un ángulo tras el remate de Sabatini.

30′ Ingresa el cuerpo médico visitante para atender al defensor Juan Pablo De La Reta.

31′ Pietrobono volvió a salvar el gol de Arsenal tras el remate de Tomás González.

32′ De contragolpe, Deportivo Maipú conectó Marcelo Eggel con Bonfigli y el volante que no le puede dar dirección al balón desperdiciando una clara situación de gol en favor de la visita.

34′ Valentín Serrano vuelve a desbordar por el sector izquierdo, sacó el remate que se fue cerca del arco de Pietrobono.

36′ Primer cambio en Arsenal: ingresó Julián Vila por el lesionado Matías Lucero.

36′ Gol de Deportivo Maipú: Pío Bonacci.

44′ Arsenal va en busca de la igualdad. La defensa de Deportivo Maipú duda y no puede aprovechar el Arse con el remate de Coletta.

45′ Tiempo cumplido. Se van a jugar 3′ más.

45′ El once de Darío Franco intenta llegar por las bandas.

46′ El remate de Tomás González no tuvo precisión y la pelota que se va cerca de los tres palos.

47′ Volea de González tras pase de Purita y nuevamente Pietrobono que asegura la pelota dejándola en su poder. Termina mejor Arsenal.

48′ Tarjeta roja directa para Matías Villarreal por una fuerte falta sobre Talo Coletta y tarjeta amarilla para Tomás González en Arsenal.

Final del primer tiempo: Arsenal 0-Deportivo Maipú 1.

Segundo tiempo

Deportivo Maipú ingresa a jugar el segundo tiempo con un cambio: Marco Campagnaro reemplazó a Tomás Silva.

4′ Arsenal vuelve a desperdiciar la posibilidad de igualar las acciones tras el remate de Alexis Batista.

6′ Remate de Sabatini y la pelota que pegó en el travesaño. Se vuelve a salvar la valla de Deportivo Maipú.

11′ Cambio en Arsenal: ingresó Fabián Bordagaray por Talo Coletta.

12′ Deportivo Maipú desperdició una ofensiva liderada por Marcelo Eggel. El volante ofensivo prefirió el remate al arco en lugar de combinar con Bonacci. Pourtau se quedó con el balón en su poder.

14′ Fuerte remate de media distancia de Marco Campagnaro y la pelota que pegó en el travesaño. Se salvó Arsenal.

14′ De contragolpe, Sabatini vuelve a perdonar a Deportivo Maipú. El 9 local no logró controlar el esférico y se esfumó una clara situación de peligro en favor del Arse.

20′ Gol de Arsenal. Ignacio Sabatini.

23′ Gol de Deportivo Maipú. Lucas Faggioli.

26′ El juez Pablo Giménez expulsa a Marcelo Eggel por un error inadmisible del volante creativo cruzado que agredió a un rival.

27′ Partido detenido por agresión de la parcialidad local al banco de suplente visitante. Víctor Barrera fue alcanzado por un proyectil. Se reanuda el juego.

32′ Cuatro cambios, dos por equipo: ingresaron en Arsenal; Gonzalo Klussener por Tomás González y David Sayago por Julián Vila. En Deportivo Maipú, Juan Cruz Arno reemplazó a Juan Pablo De La Reta y Franco Saccone por Pío Bonacci.

35′ Cabezazo de David Sayago y la pelota que se va apenas desviada.

40′ Arsenal ataca y Deportivo Maipú se defiende. Remate de Klussener y la pelota que se fue apenas desviada.

41′ Emiliano Ozuna reemplaza a Mirko Bonfigli en Deportivo Maipú.

44′ Pietrobono vuelve a intervenir para quedarse con el balón en su poder.

45′ Tiempo cumplido. Se van a jugar 9′ adicionales.

49′ Arsenal busca la igualdad. El cabezazo de Sayago queda en poder del arquero Pietrobono.

50′ Remate de Roselli y la pelota que se va desviada.

51′ Último cambio en Deportivo Maipú: ingresó Santiago Paulini por Lucas Faggioli.

52′ Deportivo Maipú se defiende con Ignacio Pietrobono como uno de los estandartes de la resistencia cruzada.

53′ Cocca (A) se pierde una situación inexplicable para empatar.

54′ Ozuna alejó el peligro y Maipú se defiende como puede.

Final del partido: Arsenal 1-Deportivo Maipú 2.