Solo un susto

Desalojaron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por una amenaza de bomba

Como medida preventiva, el edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza fue evacuado y los trabajadores se vieron obligados a salir hacia las inmediaciones de a zona por una amenaza de bomba

El edificio de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza fue evacuado de emergencia este martes, al mediodía debido a una presunta amenaza de bomba, lo que obligó a aplicar el protocolo preventivo en el lugar. 

La advertencia que alarmó a los trabajadores se originó cuando un hombre, quien aparentemente estaba “fuera de sí” realizaba un trámite en el área de discapacidad, comentó haber puesto un artefacto explosivo en la sede municipal.

Tras esta situación, el personal de seguridad dispuso el desalojo inmediato del edificio. Tanto trabajadores como las demás personas que se encontraban en la municipalidad se vieron obligados a salir de forma ordenada hacia las inmediaciones.

La División de Explosivos de la Policía de Mendoza fue convocada de inmediato hasta calle 9 de Julio al 500, donde se desplegó un fuerte operativo policial, acordonando la zona. Los efectivos revisaron minuciosamente las instalaciones, pero no encontraron nada.

Finalmente, cerca de las 13:30, los empleados regresaron a sus oficinas para retomar la actividad administrativa, luego de que los especialistas confirmaron que no se encontró ningún artefacto explosivo en el edificio.

