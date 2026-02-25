Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

El 2026 estará marcado por un hito especial para la Vendimia mendocina: la celebración de los 10 años del Desayuno Real, un evento que se ha consolidado como uno de los encuentros sociales e institucionales más destacados de la agenda vendimial.

Organizado por La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz y Grupo Cooperativa – Medios de Comunicación, el Desayuno Real tiene como objetivo agasajar a las reinas vendimiales y poner en valor el trabajo del hombre y la mujer de las viñas, pilares fundamentales de la identidad productiva y cultural de Mendoza.

El tradicional agasajo se realizará el viernes 6 de marzo de 2026, a las 8.30 horas, en Lamadrid Estate Wines, prestigiosa bodega de reconocimiento internacional, ubicada en Roque Sáenz Peña 8450, Luján de Cuyo, Mendoza.

Durante el encuentro, cada intendente de la provincia agasajará a la reina de su departamento, en un gesto que simboliza la entrega y dedicación permanente de cada municipio hacia sus ciudadanos, siendo la soberana la embajadora de la Vendimia, entendida como la fiesta del trabajo de todos los mendocinos.

El Desayuno Real forma parte de la agenda oficial de Vendimia del Gobierno de Mendoza y tiene como principal objetivo reunir en un mismo espacio a referentes de la actividad política, económica, social, cultural y del espectáculo, sin distinción de colores ni ideologías políticas, priorizando siempre el bien común y el fortalecimiento de los valores que identifican a la Tierra del Sol y del Buen Vino.

A lo largo de estos años, el evento ha logrado trascender fronteras, convirtiéndose en un espacio de encuentro para celebrar nuestra identidad, nuestras tradiciones y proyectar un futuro de oportunidades para Mendoza, la Argentina y el mundo.

Desayuno Real

Un encuentro para celebrar lo que somos y lo que construimos juntos.

Gentileza: Laura Velasco