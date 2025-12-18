Noticias Mendoza

Múltiples allanamientos

Desbarataron una banda que robaba en Junín y desarmaba autos en Guaymallén

La Policía de Mendoza realizó múltiples allanamientos, recuperó vehículos robados y autopartes, y detuvo a cuatro hombres vinculados a una serie de robos en Junín y otros departamentos del Este.

Efectivos policiales lograron desarticular una banda delictiva que cometió diversos robos en Junín y operaba un taller clandestino donde desarmaban vehículos sustraídos, ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Como resultado de una investigación que se extendió durante más de un mes, se recuperaron rodados, autopartes y objetos de valor, y fueron detenidos cuatro sospechosos con antecedentes judiciales.

¿Cómo se inició la investigación policial?

La pesquisa comenzó el 12 de noviembre, tras un robo ocurrido en una vivienda del barrio Santos Lugares, en Algarrobo Grande, Junín. En esa ocasión, los delincuentes forzaron la cochera y la puerta principal del inmueble y sustrajeron una camioneta Renault Duster.

¿Qué otros delitos se les atribuyen a los detenidos?

Con el avance de la investigación, la Policía de Mendoza vinculó a los sospechosos con otros robos en los que se llevaron electrodomésticos, joyas de oro y herramientas. El análisis de distintas pruebas y el uso de tecnología permitieron establecer conexiones con personas domiciliadas en Guaymallén que contaban con antecedentes penales.

¿Dónde se realizaron los allanamientos y qué se secuestró?

El 15 de diciembre se concretó el primer allanamiento en una propiedad de Monteagudo, Maipú, donde se secuestró un arma de fuego de fabricación casera, una placa de dominio con pedido de secuestro y diversos objetos robados, entre ellos un violín, una guitarra criolla y un sombrero tipo pescador.

Ese mismo día, en el barrio Progreso de Guaymallén, se incautó un teléfono celular y se detuvo a un hombre, mientras que en el barrio Soberanía Argentina de Maipú se secuestró otro dispositivo móvil.

¿Dónde funcionaba el taller clandestino de desguace?

El 17 de diciembre, la investigación condujo a un taller clandestino ubicado en Rodeo de la Cruz, Guaymallén, donde los delincuentes desarmaban vehículos robados. En el lugar se recuperó la camioneta Renault Duster sustraída en Junín, además de otros vehículos y autopartes con pedidos de secuestro activo.

Entre los elementos incautados se encontraron un Chevrolet Prisma, partes de Volkswagen Bora, Renault Kangoo, un portón de Audi y piezas de Fiat Palio. Durante ese procedimiento fueron detenidos tres hombres.

¿Qué determinó la Policía sobre la banda delictiva?

Según las autoridades, los detenidos integraban una banda dedicada a cometer robos en Junín y podrían haber participado en hechos similares en Rivadavia. Además, se determinó que se dedicaban al desguace y a la venta ilegal de vehículos y bienes sustraídos, actividad que desarrollaban de manera organizada desde Guaymallén.

