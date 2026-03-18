Desocupación en el Gran Mendoza: sube al 6,7% y ya hay 35 mil personas sin trabajo

El Gran Mendoza cerró 2025 con un fuerte aumento del desempleo. Según datos del INDEC, la tasa subió casi dos puntos en un año y refleja el deterioro sostenido del mercado laboral en la provincia.

El mercado laboral en el Gran Mendoza confirmó una tendencia que ya se percibía en la calle: conseguir trabajo es cada vez más difícil y la desocupación ya suma unas 35 mil personas.

De acuerdo a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Gran Mendoza registró una tasa de desocupación del 6,7% en el cuarto trimestre de 2025, un poco menos de un punto bajo el nivel nacional. Sin embargo no llegó a ser una buena noticia para los mendocinos.

El dato representa un aumento significativo frente al 4,8% del mismo período de 2024, lo que implica un salto de casi dos puntos porcentuales en apenas un año. En términos concretos, esto se traduce en unas 10 mil personas que perdieron su empleo en ese lapso.

Actualmente, unas 35 mil personas se encuentran desocupadas en el principal aglomerado urbano de la provincia, reflejando con claridad el impacto de la situación económica.

¿Cuánto aumentó el desempleo en Mendoza en 2025?

El incremento de la desocupación no fue un fenómeno aislado del último trimestre, sino el resultado de un deterioro progresivo a lo largo de todo el año.

En el tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo en el Gran Mendoza era del 6,2%. Sin embargo, en los últimos meses del año el indicador volvió a subir hasta alcanzar el 6,7%, consolidando una tendencia negativa sostenida.

Este crecimiento marca un cambio de escenario respecto a 2024, cuando los niveles de desempleo eran considerablemente más bajos y el mercado laboral mostraba mayor estabilidad.

¿Cómo se ubica Mendoza frente al resto del país?

A pesar del aumento, el Gran Mendoza logró mantenerse por debajo del promedio nacional. Según el informe del INDEC, la tasa de desocupación a nivel país alcanzó el 7,5% en los 31 principales centros urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares.

Esto ubica a Mendoza 0,8 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, una diferencia que, si bien es favorable, no logra ocultar la tendencia general de deterioro que atraviesa todo el país.

En este contexto, la provincia muestra un desempeño relativamente mejor, aunque alineado con la misma dinámica de caída del empleo.

¿Qué pasa con la actividad y el empleo en Mendoza?

El informe también aporta datos clave para entender el funcionamiento del mercado laboral. La tasa de actividad —que mide la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo— se ubicó en el 48,5%.

Por su parte, la tasa de empleo alcanzó el 45,2%, valores que se mantienen prácticamente en línea con el promedio nacional.

Estos indicadores muestran que, más allá del aumento del desempleo, no hubo cambios significativos en la cantidad de personas que participan del mercado laboral, lo que refuerza la idea de que el problema central está en la falta de generación de empleo.

¿Cuántas personas están sin trabajo en el Gran Mendoza?

La diferencia entre la tasa de actividad y la tasa de empleo —que es de 3,3 puntos porcentuales— permite dimensionar el nivel de desocupación.

Ese porcentaje representa a las personas que buscan trabajo pero no logran conseguirlo. En números concretos, se trata de unas 35 mil personas en el Gran Mendoza.

El dato, más allá de lo estadístico, refleja una realidad social compleja que impacta directamente en miles de hogares mendocinos y que se consolidó como una de las principales preocupaciones durante 2025.