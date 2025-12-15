Noticias Mendoza

Mendoza
Las Heras

Detuvieron a un falso policía acusado de asaltos tipo allanamientos en Mendoza

Investigaban desde hace dos meses a una banda que se hacía pasar por policías para robar en viviendas. Uno de los sospechosos fue capturado en Las Heras y quedó imputado por robo agravado.

Detectives policiales y judiciales avanzan en la investigación de una banda de pseudopolicías que simulaba allanamientos para cometer asaltos en Luján de Cuyo. Este domingo, uno de los presuntos integrantes fue detenido en Las Heras tras un operativo preventivo y quedó imputado por robo agravado, mientras continúa la búsqueda del resto de los involucrados.

¿Cómo operaba la banda de falsos policías en Luján de Cuyo?

Según la investigación, los delincuentes se hacían pasar por efectivos de la fuerza provincial y simulaban allanamientos en domicilios particulares para concretar robos. Al menos dos hechos de estas características fueron atribuidos a la banda en distintas viviendas del departamento.

¿Cómo fue la detención del sospechoso en Las Heras?

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras durante un recorrido preventivo. Cerca de la 1.30 del domingo, los policías detectaron un Volkswagen Voyage blanco con cuatro ocupantes en actitud sospechosa en barrio Colombia II. Al advertir la presencia policial, los individuos intentaron huir, pero fueron interceptados y aprehendidos a los pocos metros.

¿Quién es el detenido y por qué tenía pedidos de captura?

Al identificar a los sospechosos, se constató que uno de ellos tenía dos pedidos de captura vigentes solicitados por fiscales de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores. Se trata de Jesús Miguel Dávila Centeno, de 36 años, quien fue trasladado a la Subcomisaría Iriarte debido a su situación judicial.

¿De qué delito fue imputado y qué puede pasar ahora?

Durante la mañana de este lunes, el fiscal José García Mango imputó a Dávila Centeno por robo agravado en una de las causas por las que era buscado. Además, se prevé que sea acusado en el segundo expediente, que quedará unificado en la misma fiscalía. La investigación continúa bajo hermetismo y no se descartan nuevas detenciones.

¿Qué antecedentes penales tiene el acusado?

De acuerdo con fuentes judiciales, el imputado posee un amplio prontuario. Entre sus antecedentes figuran una condena a cuatro meses de prisión por robo simple en 2018 y otra pena de un mes y 14 días por lesiones leves dolosas en 2022. En ambos casos, fue declarado reincidente tras admitir los hechos en juicios abreviados.

