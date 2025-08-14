Noticias Mendoza

Corredor Bioceánico

Detuvieron a un mendocino armado que intentaba cruzar a Chile

Un conductor mendocino quedó imputado por tráfico de armas y contrabando tras ser sorprendido con una pistola Bersa oculta bajo el asiento de su camioneta. No podrá regresar a la Argentina mientras dure la investigación.

Las autoridades chilenas detuvieron en el paso Cristo Redentor a un mendocino que intentó cruzar la frontera con una pistola calibre 38 escondida en su vehículo. Así lo informaron medios trasandinos.

El hecho ocurrió el martes por la tarde, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile inspeccionó una Volkswagen Amarok procedente de Mendoza y conducida por A.D.N.L., quien inicialmente declaró no tener nada para informar. 

Sin embargo, durante la revisión que se realizó en el complejo Los Libertadores encontraron, bajo el asiento del conductor, una gaveta que contenía una Bersa con cargador y cinco proyectiles.

Ante el hallazgo, el fiscal de turno ordenó su detención y posterior comparecencia ante el Juzgado de Garantía de Los Andes. En la audiencia, el fiscal Ricardo Reinoso Varas le imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando.

El arma secuestrada.

El juez Raúl Valenzuela impuso como medida cautelar la prohibición de salir de Chile, fijando un plazo de cinco meses para concluir la investigación, período durante el cual se realizarán las pericias correspondientes al arma incautada.

Este caso se suma a otros episodios recientes en el paso internacional, donde ciudadanos argentinos fueron sorprendidos intentando ingresar mercancía prohibida a territorio chileno.

