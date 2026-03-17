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Detuvieron a “Bocadito” en Luján de Cuyo: estaba prófugo por un homicidio en Godoy Cruz

El sospechoso era intensamente buscado por el crimen ocurrido en septiembre de 2025 en el Campo Papa. Fue capturado tras meses de investigación.

La Policía de Mendoza logró un avance clave en una causa por homicidio al detener a Daniel Alberto Ponce Romero, alias “Bocadito”, señalado como el presunto autor de un asesinato ocurrido el año pasado en Godoy Cruz. La captura se concretó este martes tras un trabajo sostenido de la División Homicidios.

El sospechoso era intensamente buscado por el crimen ocurrido en septiembre de 2025 en el Campo Papa. Fue capturado tras meses de investigación.

¿Dónde detuvieron al acusado del crimen en Godoy Cruz?

El procedimiento se realizó en la vía pública, en las inmediaciones del barrio Vertientes del Pedemonte, en Luján de Cuyo. Según informaron fuentes policiales, los efectivos lograron ubicar al sospechoso tras diversas tareas investigativas.

El personal reconoció a Ponce Romero en un domicilio de la zona y procedió a su inmediata detención. Luego, fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El sospechoso era intensamente buscado por el crimen ocurrido en septiembre de 2025 en el Campo Papa. Fue capturado tras meses de investigación.

¿Qué crimen se le imputa a “Bocadito”?

El detenido estaba siendo buscado por el asesinato de Leonardo Nazareno Montecino Chávez, ocurrido el 5 de septiembre de 2025 en el asentamiento Campo Papa, en Godoy Cruz.

El hecho tuvo lugar en la calle Darwin al 2000, en el contexto de una fuerte discusión. De acuerdo con la reconstrucción de la Unidad Fiscal de Homicidios, la víctima fue atacada con un arma blanca y murió en el lugar debido a la gravedad de la herida.

El sospechoso era intensamente buscado por el crimen ocurrido en septiembre de 2025 en el Campo Papa. Fue capturado tras meses de investigación.

¿Cómo avanzó la investigación hasta dar con el sospechoso?

Desde el momento del crimen, los investigadores llevaron adelante distintas medidas para identificar y localizar al autor. Tras meses de trabajo, finalmente lograron establecer el paradero de Ponce Romero y concretar su detención esta semana.

Ahora, el acusado enfrentará el proceso judicial correspondiente mientras avanza la causa en su contra.

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