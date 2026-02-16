Domingo en la Sarmiento convocó a miles en la Ciudad de Mendoza tras la renovación de la avenida

La primera gran jornada cultural y gastronómica de domingo en la Ciudad de Mendoza, luego de la puesta en valor de la avenida Sarmiento tuvo impronta de Carnaval, promociones especiales y fuerte impacto económico.

La Ciudad de Mendoza vivió este 15 de febrero una edición especial de Domingo en la Sarmiento, marcada por ser el primer gran suceso tras la inauguración de la avenida completamente renovada. Con miles de vecinos y turistas recorriendo la arteria, la propuesta combinó gastronomía, música en vivo, emprendedores y una ambientación carnavalera que consolidó el perfil turístico y comercial del centro mendocino.

¿Qué fue lo más destacado de Domingo en la Sarmiento en la Ciudad de Mendoza?

El evento se desarrolló sobre la renovada avenida Sarmiento, que lució sus obras finalizadas y un entorno urbano puesto en valor. Desde temprano, el público comenzó a llegar para disfrutar de las mesas dispuestas en la calle, compartir mates, escuchar música en vivo y degustar distintas propuestas gastronómicas.

La temática de Carnaval atravesó toda la jornada: decoración alusiva, comercios ambientados —algunos con guiños a San Valentín— y personas disfrazadas le dieron color a la tarde. Las bailarinas de comparsa animaron al público, mientras que la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza- aportó ritmo con danzas tradicionales.

¿Qué propuestas gastronómicas y promociones hubo en la avenida Sarmiento?

Participaron 21 locales entre vinerías y espacios gastronómicos. La oferta incluyó paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.

En bebidas, hubo promociones que atrajeron al público:

Copas: 1 por $6.000 o 2 por $10.000

Vino: 1 copa por $5.000 o 3 por $10.000

Tragos: 2 por $10.000

Las opciones incluyeron vermut, fernet, gin y el popular “trago de Messi”. La venta de copas estuvo a cargo de R Cristal. También participaron establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic, ampliando la propuesta del sector privado.

¿Qué actividades hubo para niños y emprendedores?

La jornada sumó entretenimiento para niños con pizarras para pintar y espacios lúdicos, lo que permitió una convocatoria familiar.

Además, se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales con productos de diseño, cosmética natural, aromaterapia, sublimación, dulces, aceites artesanales, trabajos en madera y bijouterie, fortaleciendo la economía social.

¿Qué impacto tuvo el evento según el intendente Ulpiano Suarez?

El intendente Ulpiano Suarez destacó que estos encuentros “mueven la economía y el empleo” y remarcó que la gestión local impulsa una agenda que articula obra pública y sector privado.

“Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, afirmó.

Con una convocatoria que fue creciendo a lo largo de la tarde y la noche, la renovada Sarmiento volvió a consolidarse como escenario de uno de los sucesos más convocantes del calendario local, enfocado en dinamizar la actividad económica y fortalecer el perfil turístico de Mendoza.