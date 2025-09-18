Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confesó que esperaba una resolución rápida del conflicto en Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su par de Rusia, Vladímir Putin, le “falló” en la gestión del conflicto en Ucrania, informó hoy un medio estatal de Moscú.

El mandatario declaró que, debido a su relación con el mandatario ruso, esperaba una resolución rápida del conflicto, pero resultó ser más complejo de lo que había esperado.

Trump afirmó sentirse muy “honrado” de poder decir que Estados Unidos ha “resuelto siete guerras […] que eran irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver”, y que pensaba que el conflicto de Ucrania sería el “más fácil” de solucionar.

“Pensé que sería el más fácil […] debido a mi relación con el presidente Putin, pero él me ha decepcionado. Realmente me ha decepcionado”, afirmó.

Sin embargo, el líder estadounidense se mostró confiado en que, en última instancia, Rusia y Ucrania logren un acuerdo, de acuerdo con un artículo que destaca el sitio Actualidad RT.

“Pero en la guerra nunca se sabe. La guerra es algo diferente. Suceden cosas que son muy contrarias a lo que pensabas. Creías que iba a ser fácil o difícil, y resulta ser todo lo contrario”, afirmó.

Por su parte y en relación con el conflicto en Ucrania, Putin, declaró este jueves que 700.000 militares rusos permanecen actualmente en la línea de contacto en la zona de la operación especial militar.

“Hay más de 700.000 personas en la línea de contacto”, indicó durante una reunión con los líderes de las facciones de los partidos políticos de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso).

Asimismo, el mandatario señaló que los participantes del operativo ruso en Ucrania deberían ser promovidos a posiciones de liderazgo.

“Debemos buscar, encontrar y promover a personas que no teman servir a la patria y que estén dispuestas a arriesgar su salud y su vida. Estas personas deben ser promovidas a puestos de liderazgo. Serán nuestros sucesores”,  señaló.

También puedes leer

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Te puede interesar

Hay una alternativa

“Qué desastre”: se cayó la app del Banco Galicia y hay bronca en los usuarios

Conflicto bélico

Donald Trump y su esperanza en Ucrania: “Putin me ha fallado”

Rugby

Los Tordos cerró en la cima la segunda etapa del Top 8 Cuyano

Bares y parques

Así serán los controles por el Día del Estudiante en Mendoza

Las Heras

Los bomberos fueron a apagar un incendio y la gente los recibió a piedrazos

Veto rechazado

Así reaccionó un Milei herido luego del revés sufrido en el Congreso nacional

La nueva grieta

Explosión libertaria contra Pamela Verasay por rechazar el veto de Javier Milei

Estado del tiempo

A qué hora bajará el Zonda y donde se esperan tormentas en Mendoza

Datos al 911

Encontraron a Lourdes, la niña de 5 que había desaparecido en San Rafael

Congreso de la Nación

Bocharon el veto de Milei para el financiamiento educativo y el Garraham

Elecciones 2025

Carolina Jacky presentó su proyecto de reforma de coparticipación en Guaymallén

Mercado cambiario

El dólar mayorista tocó el techo de banda y el minorista cerró en $1.485

Elecciones 2025

Patricia Bullrich no viajará a Mendoza: la esperaba Luis Petri para un acto

Federación Mendocina de Box

Luciano Pandolfino: “Repudiamos la puesta en escena de combates ilegales”

Karting

Karting Rotax: Bruno Miranda es puntero a una fecha del final

Bono 2029

La deuda en dólares más importante de Mendoza vence en pocos días

Hockey sobre patines

Los equipos de Mendoza avanzan en el Campeonato Argentino

Inseguridad vial

Chocó un borracho y una bebé de meses debió ser internada en el Notti

Financiamiento Universitario

Marcha de la UNCuyo: recorrido y cortes en el centro de Mendoza

A metros del ascenso

Llegó la hora crucial del Lobo de Mendoza en un momento contrarreloj