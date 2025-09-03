El exarquero de la Selección Argentina, Diego Pozo, fue presentado al frente del plantel campeón de la Liga Mendocina. Daniel Dobrik se hace cargo de Pacífico de Alvear. Atlético Argentino se refuerza.

El mercado de pases se agita en Mendoza de cara a los equipos que jugarán el Torneo Regional Amateur y los banquillos se renuevan con dos nombres de peso.

Armándose para el torneo

Fabricio Failla dejó su puesto en FADEP y el club no perdió el tiempo, presentando a Diego Pozo como su nuevo director técnico. El exarquero de la Selección Argentina en el Mundial de 2010 y con un paso en Gimnasia de Mendoza, se pone al frente del plantel que recientemente se consagró campeón de la Liga Mendocina.

Pozo llega acompañado de un completo cuerpo técnico, incluyendo a Martín Abaurre como ayudante de campo, Leonardo Durso en la misma función y como DT de Liga, y a David Arena junto a Pablo Dorado como preparadores físicos. El equipo se completa con Tomás Canet (entrenador de arqueros), Pablo Palma (videoanalista) y Charly Gil (director deportivo). Esta mañana, el nuevo cuerpo técnico tuvo su primera práctica al mando del equipo, que buscará seguir en la senda de la victoria.

Dobrik, la nueva cara en Alvear

En el sur provincial, Daniel Dobrik fue oficializado como el nuevo entrenador de Pacífico Club de Alvear.

El “Polaco”, con experiencia previa en Chacras de Coria, se hará cargo del plantel con un objetivo claro: hacer un buen papel en el próximo Torneo Regional Amateur. Su llegada representa un nuevo impulso para el club alvearense en una de las competencias más exigentes del fútbol del interior.

El Polaco protagonista de una extensa y exitosa carrera en el fútbol local y nacional se retiró a los 35 años, poniendo fin a su etapa en Deportivo Maipú a causa de problemas en las rodillas.

Como jugador hizo sus inferiores en River Plate (desde 1986 a 1996) junto a nombres como Hernán Crespo. Fue capitán en Godoy Cruz, donde jugó durante 6 años, y en Juventud de San Luis, club en el que militó por 5 años.

También vistió las camisetas de Gimnasia, Aldosivi y Guaymallén, y logró el ascenso al Nacional B con Juventud Antoniana de Salta.

El Boli se refuerza

Por su parte, Atlético Argentino, dirigido por Matías Ligutti, sumó a dos refuerzos de jerarquía: Federico “Hacha” López y Alexis Vizcarra.

Matías Ligutti, entrenador de Atlético Argentino

Además, retornó Luciano Villalobos, y se sumaría Lázaro de Luján Sport Club. La Academia se encuentra en la búsqueda de un arquero de experiencia para el Torneo.