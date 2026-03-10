El Club Mendoza de Regatas ganó la Regata Vendimia y celebró los 80 años de la histórica competencia de remo

La embarcación de ocho con timonel del Club Mendoza de Regatas se quedó con la victoria en la tradicional Regata Vendimia disputada en el lago del Parque General San Martín. Más de 300 deportistas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay participaron en la competencia que celebró su 80° aniversario.

El equipo de ocho con timonel del Club Mendoza de Regatas se consagró campeón en la histórica Regata Vendimia, una de las competencias más emblemáticas del remo regional que este año celebró su 80° aniversario. La prueba se disputó en el lago del Parque General San Martín y reunió a más de 300 deportistas provenientes de distintos países de Sudamérica.

La tradicional competencia volvió a mostrar el alto nivel del remo mendocino y el protagonismo del Club Mendoza de Regatas, que logró quedarse con el premio mayor en la categoría más esperada del certamen. El triunfo fue celebrado por los deportistas locales ante una gran presencia de público que acompañó la jornada deportiva en uno de los escenarios naturales más representativos de la provincia.

¿Qué es la Regata Vendimia y por qué es una competencia histórica del remo?

La Regata Vendimia es una de las pruebas más tradicionales del calendario del remo en Argentina. A lo largo de sus 80 años de historia se ha consolidado como una competencia emblemática que reúne a clubes y deportistas de distintos países de la región.

Cada edición convoca a delegaciones de instituciones deportivas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, lo que transforma la competencia en un punto de encuentro internacional para el remo sudamericano. Además, su realización en el lago del Parque General San Martín le otorga un marco natural que la distingue dentro del calendario deportivo.

La competencia incluye distintas categorías y tipos de embarcaciones, pero una de las pruebas más esperadas es la del ocho con timonel, considerada una de las modalidades más exigentes y espectaculares del remo.

En esta edición especial por el 80° aniversario, la regata reunió a más de 300 deportistas que compitieron en diferentes pruebas a lo largo de la jornada, consolidando nuevamente el prestigio del certamen.

¿Quiénes integraron el equipo campeón del Club Mendoza de Regatas?

La embarcación ganadora del Club Mendoza de Regatas estuvo integrada por un equipo de destacados remeros que lograron imponerse en una competencia muy exigente.

La tripulación del ocho con timonel que se quedó con la victoria estuvo conformada por:

Franco Balasch

Franco Ghiretti

Francisco Zanghi

Gonzalo Buso

Maximiliano Bonade

Juan Cruz Nadal

Martín Mansilla

Tomás Tibaldi

Joel Infante (timonel)

El equipo logró mantener un ritmo constante durante toda la prueba y sostuvo el liderazgo frente a las embarcaciones rivales que intentaron acortar la diferencia en los tramos finales.

La victoria permitió al club mendocino celebrar uno de los triunfos más importantes dentro de esta histórica competencia, reafirmando su tradición dentro del remo regional.

¿Cómo fue la final del ocho con timonel en la Regata Vendimia?

La final de la categoría ocho con timonel fue una de las pruebas más disputadas de la jornada. Desde el inicio de la carrera, el bote del Club Mendoza de Regatas tomó la delantera y logró sostener el liderazgo a pesar de la presión ejercida por sus principales rivales.

El principal desafío para los mendocinos fue la embarcación del Club Náutico Zárate, que intentó recortar la distancia durante la prueba. Sin embargo, el equipo local logró mantener el control de la carrera y consolidar su ventaja en los últimos metros.

El tiempo registrado por la embarcación mendocina fue de 2 minutos 00 segundos y 22/100, lo que le permitió quedarse con el primer puesto de la competencia.

El segundo lugar fue para el Club Náutico Zárate, que completó la prueba con un tiempo de 2 minutos 03 segundos y 69/100. En tanto, el podio se completó con el Club Canottieri Italiano de Chile, que finalizó con un registro de 2 minutos 07 segundos y 29/100.

¿Por qué el Club Mendoza de Regatas es un referente del remo mendocino?

El Club Mendoza de Regatas es una de las instituciones deportivas más tradicionales de la provincia y ha sido históricamente protagonista en las competencias de remo tanto a nivel regional como nacional.

Su participación en la Regata Vendimia forma parte de una larga trayectoria vinculada al desarrollo de este deporte en Mendoza. A lo largo de las décadas, el club ha formado a numerosos deportistas que han representado a la provincia y al país en distintos torneos.

El triunfo en la edición número 80 de la Regata Vendimia no solo representa un logro deportivo, sino también una reafirmación del legado del club dentro del remo mendocino.

La celebración de este aniversario especial, sumada al triunfo del equipo local, convirtió a esta edición de la regata en una de las más recordadas de los últimos años para la comunidad deportiva de Mendoza.