El empleo en turismo se estancó en Mendoza: cayó el índice de demanda laboral

El empleo turístico en Mendoza muestra señales de estancamiento: según los datos oficiales, el índice que mide la demanda laboral del sector cayó de 118,1 a 117,3 en los últimos dos años, lo que confirma que la actividad no generó nuevos puestos durante ese período. Aun así, el Gobierno de Mendoza destacó su peso en la economía y el potencial de crecimiento a futuro.

¿Cómo evolucionó el empleo turístico en los últimos dos años?

El turismo representa hoy el 6,5% del empleo privado en Mendoza, según expuso el gobernador Alfredo Cornejo durante la reunión del Consejo Directivo de FEHGRA. Sin embargo, las cifras oficiales revelan un estancamiento: el indicador que mide la demanda laboral del sector marcó 118,1 en 2023 y descendió a 117,3 en el tercer trimestre de este año.

Ese registro confirma que, lejos de crecer, el empleo turístico se mantiene en niveles similares a los de hace dos años, luego de la fuerte recuperación pospandemia.

¿Qué rol tiene el Estado en la capacitación y generación de empleo?

Cornejo destacó la intervención estatal en programas de capacitación y formación para trabajadores del rubro. Cerca del 27% de los puestos generados por los programas laborales del Gobierno provincial corresponden a hotelería, gastronomía y servicios turísticos. En total, unos 10 mil mendocinos ingresaron al sector en los últimos años.

De cara al futuro, el mandatario planteó como meta que el turismo alcance más del 10% del empleo formal provincial, apuntando a un crecimiento sostenido y con mayor profesionalización.

¿Por qué Mendoza volvió a destacarse en la Guía Michelin 2025?

El salto gastronómico de la provincia quedó reflejado en la Guía Michelin 2025, que posicionó a Mendoza como la jurisdicción más destacada del país: 6 estrellas rojas, 5 verdes, 18 restaurantes recomendados y 9 alojamientos incluidos.

Cornejo afirmó que este reconocimiento “tracciona al país” y potencia la marca Mendoza. A esto se suma el Plan DIGAM, premiado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y el trabajo del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Gastronomía, creado junto a UNCuyo y AEHGA.

El enoturismo también crece: de 896 bodegas, unas 230 están abiertas al turismo.

¿Cuántos turistas visitaron Mendoza en el último año?

La provincia recibió 3,5 millones de visitantes en el último año, apoyada en una oferta multiproducto que incluye naturaleza, aventura, nieve, cultura, deportes y gastronomía.

Para acompañar esa expansión, el Gobierno impulsa mejoras en infraestructura y transporte:

Nuevo edificio en el aeropuerto que permitirá operar seis aviones simultáneos y aumentar un 40% la capacidad.

que permitirá operar seis aviones simultáneos y aumentar un 40% la capacidad. Tren de cercanía del Este , con 33 kilómetros entre Junín, San Martín y la Capital.

, con 33 kilómetros entre Junín, San Martín y la Capital. Ampliación del Metrotranvía hasta El Plumerillo, lo que convertirá a Mendoza en la única ciudad de Sudamérica con tren urbano llegando a un aeropuerto.

En total, la red provincial llegará a 68 kilómetros de vías modernas.

¿Qué incentivos fiscales y financieros impulsa la provincia?

El presupuesto 2026 contempla una reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para alojamientos y gastronomía, ubicando a Mendoza entre las provincias con menor carga tributaria del país. También se elimina la distinción entre temporada alta y baja, brindando previsibilidad al sector.

A esto se suma la acción del Fondo para la Transformación, que facilitó la construcción e inauguración de 12 hoteles en dos años, además de nuevas propuestas gastronómicas. Las aerolíneas y la modernización de corredores turísticos complementan ese avance.

¿Cuál es la visión oficial sobre el futuro del turismo?

Cornejo afirmó que Mendoza combina orden macroeconómico, inversión privada y empleo de calidad. Señaló que la agenda provincial suma motores como la minería, pero mantiene al turismo como una política central para el desarrollo.

“Cada turista que vuelve, cada emprendimiento que abre y cada joven que inicia su camino laboral confirma que la provincia avanza como pocas del país”, expresó.

El gobernador cerró con un mensaje hacia el futuro: “Lo que viene no es administrar lo hecho, sino ampliarlo con más conectividad, inversión, formación y empleo para consolidar un turismo que potencia a Mendoza como destino de excelencia”.