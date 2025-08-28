El vocero presidencial desmintió las versiones sobre un posible fin de las transmisiones mundialistas en la TV Pública y aseguró que ya se realizan gestiones para garantizar la cobertura.

En medio de los rumores que circularon en los últimos días, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a despejar dudas sobre los derechos televisivos del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

En conferencia de prensa, el funcionario negó rotundamente las versiones y remarcó que la TV Pública sí transmitirá el torneo. “Han operado mediáticamente diciendo que la televisión pública no va a transmitir el Mundial. Esto es falso”, aseguró.

Adorni señaló que ya se están llevando adelante gestiones para garantizar la cobertura del evento deportivo más esperado del planeta. “Estoy trabajando para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”, afirmó.

Al mismo tiempo, denunció que esas informaciones fueron parte de una campaña de desprestigio: “Incluso los datos sobre otros mundiales fueron falsos, todo fue una fake news y un intento de desacreditar la gestión de gobierno”.

La controversia había surgido por trascendidos que indicaban que la Televisión Pública no había adquirido los derechos, lo que habría cortado una continuidad ininterrumpida de 52 años transmitiendo la Copa del Mundo desde Alemania 1974.

Según esas versiones, el Ejecutivo había decidido no invertir los siete millones de dólares que cuestan los derechos, dentro de la política de ajuste económico.

El antecedente más cercano fue el Mundial de Qatar 2022, cuando el canal estatal desembolsó 10 millones de dólares, pero logró recuperar la inversión e incluso obtener ganancias gracias a la publicidad.

Aun así, con el cambio de gestión, se especulaba con un giro de criterio, más aún porque este año la TV Pública ya había resignado la emisión de algunos partidos de Eliminatorias al no llegar a un acuerdo con los privados que poseen los derechos.

Con la aclaración de Adorni, el Gobierno intenta llevar tranquilidad a los hinchas y poner fin a la polémica sobre el acceso universal a la Copa del Mundo.

De todas formas, todavía resta definir cómo se distribuirán los partidos y qué participación tendrá la señal estatal en relación con otros canales privados.

Lo cierto es que, según confirmó el vocero, los argentinos volverán a disfrutar del Mundial por la pantalla pública, manteniendo una tradición que ya supera el medio siglo.