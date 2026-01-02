El Gobierno nacional puso en vigencia la Ley de Presupuesto 2026

La norma fue aprobada en el Senado el 26 de diciembre con apoyo de bloques aliados y establece superávit fiscal, prioridad en servicios sociales y límites al empleo público.

El Gobierno nacional puso en vigencia este viernes la Ley de Presupuesto 2026, a través del primer Boletín Oficial del año. La normativa había sido aprobada de manera definitiva en el Senado el 26 de diciembre, con 46 votos afirmativos, el respaldo de bloques aliados como el PRO y el rechazo del kirchnerismo.

¿Qué resultado fiscal prevé el Presupuesto 2026?

El texto establece un resultado financiero positivo, con un superávit superior a los 226 mil millones de pesos, luego de varios años con cuentas deficitarias. El objetivo central es no gastar más de lo que ingresa el Estado.

¿Cuáles son las prioridades del gasto público?

La mayor parte de los recursos estará destinada a servicios sociales, con una asignación de 106,5 billones de pesos. En segundo lugar se ubican el pago de la deuda pública y los servicios económicos.

¿Cuánto dinero se destinará a las universidades nacionales?

El Presupuesto 2026 garantiza 4,78 billones de pesos para el funcionamiento, inversiones y programas especiales de las universidades nacionales, uno de los ejes destacados del esquema de gastos.

¿Habrá nuevas contrataciones en el empleo público?

No. El Gobierno dispuso límites estrictos al empleo público, sin nuevas incorporaciones al Estado, salvo en áreas consideradas esenciales como Salud, Seguridad y Defensa.

¿Qué fondos se asignaron a empleo y ambiente?

La ley prevé partidas específicas para programas de empleo del Ministerio de Capital Humano y para la protección de los Bosques Nativos, dentro del enfoque social y ambiental del presupuesto.

¿Qué cambios introduce la Ley de Inocencia Fiscal?

Junto con el Presupuesto 2026 se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal, que eleva los montos a partir de los cuales una deuda se considera delito penal. La evasión simple, por ejemplo, ahora se configura solo si la deuda supera los 100 millones de pesos. Además, se establece un mecanismo de regularización: si el contribuyente paga la deuda y los intereses, el organismo recaudador ARCA no iniciará acciones penales.

¿Cuál es el objetivo general del Presupuesto 2026?

El esquema apunta a una administración austera de los recursos, evitando el endeudamiento y priorizando el gasto social y la educación, bajo la premisa de equilibrar ingresos y egresos del Estado nacional.