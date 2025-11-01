Noticias Mendoza

Mendoza
Contingencias climáticas

El granizo sorprendió a varias localidades y afectó zonas productivas de San Rafael

Durante la tarde del viernes, una intensa tormenta con caída de granizo azotó amplias áreas de San Rafael. Localidades como Cuadro Benegas, Valle Grande y Real del Padre fueron algunas de las más afectadas. En los próximos días se evaluarán posibles daños en frutales y viñedos.

Varias zonas del departamento de San Rafael registraron este viernes una intensa precipitación de granizo, con tamaños variables y significativa magnitud en algunos sectores, especialmente en Cuadro Benegas.

El pronóstico meteorológico había anticipado tormentas de intensidad moderada a severa a partir de las 14, aunque la llegada se demoró levemente. Finalmente, el agua y el granizo se hicieron presentes con fuerza en buena parte de la región, según informó El Diario de San Rafael.

El fenómeno avanzó por toda la geografía del departamento

Las primeras lluvias se detectaron en Pampa del Diamante, al norte de Las Salinas y Cañada Amarilla, desplazándose luego hacia zonas turísticas y rurales como El Nihuil, el Cañón del Atuel y Valle Grande.
La precipitación granicera se extendió ampliamente, alcanzando Agua del Toro, Cuesta de los Terneros, Los Reyunos, Rincón del Atuel y Villa 25 de Mayo, además de Los Claveles, El Escorial, La Correína y Rama Caída.
Incluso sectores del área urbana de San Rafael, sobre todo hacia el sur, registraron células graniceras que también afectaron Las Paredes y El Usillal.

Impacto en zonas productivas y evaluación de daños

La tormenta luego avanzó hacia el Este del departamento, impactando con fuerza en Real del Padre, Villa Atuel, Atuel Norte y Monte Comán.
Si bien hubo caída de granizo en áreas cultivadas, las autoridades y productores locales indicaron que recién en los próximos días se podrá determinar el alcance real de los daños y posibles pérdidas en los frutales y viñedos.

Cabe recordar que los cultivos del sur mendocino ya habían sufrido las heladas de octubre, lo que agrava la preocupación del sector agrícola.

Recomendación

👉 Seguinos para conocer el parte oficial de daños y los informes del Servicio Meteorológico sobre nuevas tormentas en el sur provincial.

