A los 68 años y tras sufrir una fulminante enfermedad, el sanjuanino, excampeón del mundo y referencia de toda una época dorada de ese deporte, Mario Agüero, falleció en su provincia natal de San Juan.

Una de las leyendas más ponderadas del hockey sobre patines mundial, falleció en su natal provincia de San Juan. Mario Agüero, aquel delantero que tenía una fuerza casi incontenible y que a fines de la década de 1970 llevó al hockey sobre patines a una velocidad antes desconocida, dejó de existir tras un fulminante cáncer de estómago.

Mario fue no solo un gran jugador del deporte con rueditas. Fue todo un referente. A la altura de los hermanos Martinazzo (también sanjuaninos) y de los mendocinos, Julio Briones y Mario Rubio. Precisamente junto a ellos logró el primer campeonato del mundo de este deporte, en su querido San Juan, allá por noviembre de 1978, en tiempos en que Argentina se regocijaba con ése torneo y el de fútbol, obtenido algunos meses antes.

También era el jugador “más temido” por todas las selecciones, por la potencia de sus disparos y su capacidad goleadoras. Muchos de los clásicos Mendoza-San Juan, terminaron en triunfos sanjuaninos gracias a él.

Y así fue durante mucho tiempo. Aunque alguna vez, quién sabe por qué razón interna, jugó para Mendoza y el miedo fue sanjuanino. Y Mendoza salió campeón. Años más tarde, ya como entrenador, llegó incluso a ser técnico de la primera división del club Andes Talleres.

En Mendoza, como en todo en todos los lugares en donde tuvo vida profesional, hizo grandes amigos. Precisamente uno de ellos comentó su último contacto con él. “Lo llamé para el día del amigo. Estaba en Europa y me dijo que se venía porque no se estaba sintiendo muy bien”, contó uno jugador veterano de hockey que hoy milita en IMPSA.

Efectivamente, un cáncer de estómago “fulminante” le quitó salud rápidamente y se lo llevó en pocos días.

Hoy es todo recuerdo para un verdadero grande del hockey sobre patines. Un ídolo de varias generaciones de jugadores y jugadoras. Una estrella que ahora ilumina con más fuerza a quienes practican este deporte que tantas alegrías le ha dado a la Argentina y, sobre todo, a San Juan y a Mendoza.

A modo de reseña

Mario Agüero nació en San Juan, 25 de junio de 1957. En 1980 logró el Premio Konex deportivo, uno de los máximos galardones interdisciplinarios a nivel nacional.

Se desempeñó como jugador de hockey en Argentina, en el Club Concepción de San Juan (1970-79); en Italia, en el Club Follonica (1979), en el Club Monza (1983-85) y en el Club S. H. Roller Monza (1985-91) y en España, en el Club Liceo La Paz (1980-83) obteniendo destacados triunfos profesionales.

Integró el Seleccionado Argentino de Hockey sobre Patines desde 1975 hasta 1989 y fue Campeón Sudamericano en Mar del Plata (1975) y Santiago de Chile (1977). Campeón del mundo en San Juan (1978) y Novara (1984). Campeón Panamericano en San Juan de Puerto Rico (1979) y Campeón de la Copa de Las Naciones en Montreux (1985).

Como entrenador trabajó en Italia, España, Portugal, Colombia y Argentina. En 1993 dirigió al Seleccionado Nacional de Hockey de Brasil y en 2003 al de EE.UU. Al regresar a la Argentina fue entrenador del Club Andes Talleres de Mendoza y dirigió el equipo femenino de Concepción Patín Club de San Juan, con las que se consagraron campeones en todos los torneos que disputaron. Actualmente, era Presidente de Concepción Patín Club. Falleció al 06/08/2025.