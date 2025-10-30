Noticias Mendoza

Cultura
Includance

El Includance brilló en su III edición en el Teatro Plaza

Chicos de diferentes centros de días disfrutaron de la hermosa experiencia que se puso en escena por tercer año consecutivo. El espectáculo se desarrolló a sala llena.

Chicos de diferentes centros de días disfrutaron de la hermosa experiencia que se puso en escena por tercer año consecutivo. El espectáculo se desarrolló a sala llena

Fue emocionante ver a jóvenes y adultos con discapacidad disfrutar de la III edición del Includance, encuentro de Danzas dirigido a Academias, Centros de Día, Centros Culturales, Ballets y a todo el público, con y sin diversidad funcional, para que plasmen en el escenario en lenguaje corporal de comunicación desde las diferentes posibilidades que les ofrecen sus cuerpos en la diversidad a través de la música, desde la vivencia y expresión a través del movimiento en la Danza.

Emotivo. Bastaba ver la cara de los profesores, de la familia, que acompañó masivamente, y la de los propios participantes que disfrutaron a más no poder de este encuentro propuesto por los profesores Gisella Pelegrina y Andrés Garbin.

El Teatro Plaza lució espléndido y abarrotado por la gran cantidad de público que concurrió a ver el hermoso espectáculo.

Andrea Fernández, encargada del Taller de Danza del Instituto “Cree en Mí” disfrutó de la experiencia y no ocultó su satisfacción por haber participado de esta tercera edición: “Estos jóvenes y adultos pudieron compartir con otros centros de día en donde lograron divertirse, moverse, bailar y por supuesto interactuar de esta experiencia maravillosa. Se sintió una energía única en donde los chicos con discapacidad demostraron una vez más que pueden incluirse.”

“Cree en Mí por primera participó de esta experiencia. Fueron dos horas de mucha alegría con increíbles coreografías en donde los chicos se mostraron magníficos, espectaculares. Todos se alentaron de manera permanente. Disfrutaron junto a su familia que fueron a verlos para conocer lo que se hace puertas para adentro en los otros institutos en donde todos ellos mostraron sus destrezas y alegrías” explicó la joven profesora de la entidad de Carrodilla.

“Participamos con cuatro coreografías ambientadas en la música Disco de los años 50. Tuvimos 55 concurrentes que se dividieron en cuatro grupos y todos bailaron al son de la música que atrapó a lo concurrencia explicó Fernández.

Gentileza: María Constanza Diez

