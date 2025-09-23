Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mundo
Tensión con Rusia

El Kremlin negó toda implicación en incidente con dron en aeropuerto danés

“Cada vez que se hacen acusaciones infundadas, esto solo provoca que se ignoren más afirmaciones”, sostuvo el portavoz Dmitry Peskov.

El Kremlin rechazó este martes la  insinuación de la parte danesa de que Rusia podría haber estado implicada en un incidente con un dron en el aeropuerto de Copenhague.

“Cada vez que se hacen acusaciones infundadas, esto solo provoca que se ignoren más afirmaciones”, contestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al responder a una pregunta sobre las declaraciones que alegan el papel de Rusia en el incidente.

Peskov añadió: “Quizás una parte que adopta una postura seria y responsable no debería repetir constantemente acusaciones sin fundamento”.

Luego acotó que todas las acusaciones recientes contra Rusia relativas a violaciones fronterizas carecen de pruebas creíbles que las respalden.

El aeropuerto Kastrup de Copenhague suspendió sus operaciones durante unas cuatro horas la noche del lunes debido a un incidente con un dron, lo que afectó a unos 20.000 pasajeros.

Los retrasos y cancelaciones continuaban este martes y al respecto, la primera ministra danesa,Mette Frederiksen, calificó el incidente como “un grave ataque” a la infraestructura crítica del país y señaló que no se puede descartar la implicación de Rusia.

También puedes leer

Inversiones

Guaymallén apuesta a bajar el costo fiscal de emprendimientos

Tragedia familiar

El policia que mató por accidente a su pareja en Mendoza fue condenado

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Tensión con Rusia

El Kremlin negó toda implicación en incidente con dron en aeropuerto danés

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere evitar en el Congreso, “que te quiten derechos y garantías”

Solo un susto

Desalojaron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por una amenaza de bomba

Te puede interesar

Salta

Un parto en un millón: una madre dio a luz a trigemelas en Argentina

Inversiones

Guaymallén apuesta a bajar el costo fiscal de emprendimientos

Tragedia familiar

El policia que mató por accidente a su pareja en Mendoza fue condenado

Guaymallén

Escuchá tres adelantos de TREN: el power trío de Mendoza que sonará en el Le Parc

Tensión con Rusia

El Kremlin negó toda implicación en incidente con dron en aeropuerto danés

Elecciones 2025

Carolina Jacky quiere evitar en el Congreso, “que te quiten derechos y garantías”

Solo un susto

Desalojaron la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza por una amenaza de bomba

Hockey césped

UNSJ sigue firme en la cima y Marista continúa al acecho en el Torneo Clausura

Elecciones 2025

El candidato Petri cada vez más complicado, ahora ventilaron audios de IOSFA

Transporte público

Los taxistas de Mendoza protestaron y alteraron el Centro de la Ciudad

Guaymallén

“Vuelve La Fuerza de los Monterrey”, dirá presente en la Feria del Libro 2025

Los metavarones

La Feria del Libro de Mendoza 2025 homenajeará a Juan Giménez

Liga Árabe

Celebran el reconocimiento de Palestina de Gran Bretaña, Canadá y Australia

Elecciones 2025

Quita de retenciones: estiman costo fiscal en US$1.000 millones

Guaymallén

Intentaron saquear el camión volcado con carne y la policía disparó balas de goma

Guaymallén

Aparatoso vuelco y caída al vacío de un camión en sobre la Ruta 7

Cntingencias climáticas

Así la tormenta de granizo provocó daños y evacuaciones en San Carlos

Estado del tiempo

El granizo castigó a San Carlos, San Rafael y parte de General Alvear

Mercados en alerta

Advirtió un economista: “Si no hay cambios, se acelera la corrida cambiaria”

Guaymallén

Perdió el control de su moto, se cruzó de carril y murió atropellado