La conductora de Mendoza, Clara Ceschin, rompió en llanto al anunciar un importante cambio en su vida laboral que ahora la llevará a Buenos Aires.

La mendocina Clara Ceschin quebró en llanto al hablar de los nuevos proyectos que afrontará en su vida.

La cantante, locutora y conductora de Radio Brava y El Siete no pudo evitar emocionarse al despedirse del público local, antes de mudarse a Buenos Aires para encarar importantes desafíos y sumarse a la radio Los 40.

“Qué loco, cómo ha pasado el tiempo. Tenía 19 años cuando entré en la radio, con cero expectativas, y miren en lo que terminó, ocho años conduciendo“, dijo en un video compartido en redes sociales.

Y sumó: “Me estoy despidiendo porque me voy a vivir a Buenos Aires y hace ocho años que trabajo en Radio Brava”.

A la vez, recordó cómo fue trabajar en pandemia y mencionó las entrevistas más especiales que realizó, entre las que incluyó sus charlas con Abel Pintos, Pablo Alborán, Wisin y Lali Espósito.

“Plenitud, he sido muy feliz, es una radio que amo, con gente hermosa”, aseguró Clari, y dejó un mensaje para sus seguidores mendocinos: “Los voy a extrañar, los oyentes son personas maravillosas, son muy cercanos y saben que los quiero un montón”.