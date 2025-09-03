Noticias Mendoza

Cultura
Se despide de Mendoza

El llanto de la mendocina Clara Ceschin al hablar de su futuro

La conductora de Mendoza, Clara Ceschin, rompió en llanto al anunciar un importante cambio en su vida laboral que ahora la llevará a Buenos Aires.

La mendocina Clara Ceschin quebró en llanto al hablar de los nuevos proyectos que afrontará en su vida.

La cantante, locutora y conductora de Radio Brava y El Siete no pudo evitar emocionarse al despedirse del público local, antes de mudarse a Buenos Aires para encarar importantes desafíos y sumarse a la radio Los 40.

La emoción de Clara Ceschin al hablar de los nuevos desafíos en su vida

“Qué loco, cómo ha pasado el tiempo. Tenía 19 años cuando entré en la radio, con cero expectativas, y miren en lo que terminó, ocho años conduciendo“, dijo en un video compartido en redes sociales.

Y sumó: “Me estoy despidiendo porque me voy a vivir a Buenos Aires y hace ocho años que trabajo en Radio Brava”.

A la vez, recordó cómo fue trabajar en pandemia y mencionó las entrevistas más especiales que realizó, entre las que incluyó sus charlas con Abel Pintos, Pablo Alborán, Wisin y Lali Espósito.

“Plenitud, he sido muy feliz, es una radio que amo, con gente hermosa”, aseguró Clari, y dejó un mensaje para sus seguidores mendocinos: “Los voy a extrañar, los oyentes son personas maravillosas, son muy cercanos y saben que los quiero un montón”.

