Gimnasia y Esgrima mantiene la racha positiva y se consolida como puntero absoluto en su grupo. Ganó 2-1, obtuvo su cuarto triunfo al hilo y así aumenta su esperanza de lograr el ascenso.

Gimnasia y Esgrima se afirmó como puntero de la Zona B de la Primera Nacional tras haber vencido 2-1 a Almirante Brown en un duro duelo donde comenzó perdiendo y consiguió dar vuelta el resultado durante el segundo tiempo.

El encuentro se disputó en el estadio “Víctor Legrotaglie”, contó con el arbitraje de Lucas Cavallero y correspondió a la 27ma. fecha del certamen.

Los goles fueron de Villalba (AB) a los 6′, Carrera (G) a los 51′ y Ferreyra (G) a los 73′.

El “mensana” suma 4 triunfos consecutivos bajo la conducción del DT Ariel Broggi, tiene 52 puntos y .le sacó 5 puntos a Gimnasia de Jujuy (jugará mañana contra Chaco For Ever), pero además el Lobo tiene un partido menos y lo completará el próximo 27 de agosto frente al Deportivo Morón.

En la próxima fecha, el blanquinegro visitará a Central Norte, en Salta.

En tanto, “la Fragata” es el polo opuesto y se halla antepenúltimo, con riesgo de descender a la Primera B Metro.

Gimnasia y Esgrima: Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Lucas Bustos y Facundo Lencioni; Nicolás Servetto y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Almirante Brown: Bruno Galván; Ulises Abreliano, Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dattola, Máximo Levi, Tomás Villoldo; Leandro Iglesias, Bruno Cenci, Tomás Almada; Ramón González y Santiago Villalba. DT: Ricardo Alonso.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Estadio: “Víctor Legrotaglie”

EL PRIMER TIEMPO

Tras un inicio en el cual la visita se paró en zona defensiva con cinco atrás y dos volantes de salida, a los 3′ se generó un susto con un cabezazo de Iglesias que se fue cerca del poste.

Villalba, de media vuelta, trajo la sorpresa a los 9′, luego de haber aprovechado un quedo de Muñoz y sacar un disparo que superó la resistencia de Petruchi: 1-0.

Al Lobo le costó fortalecerse en la zona central ante un rival que sorprendió adelantando a sus laterales para meterse en campo local.

Promediaba la etapa inicial y Gimnasia buscaba crecer en la posesión del balón, pero Antonio se mostraba impreciso y por su sector se sumaban los volantes visitantes.

Alegre, con un lanzamiento frontal a los 23′, hizo estrellar el balón en el palo y el blanquinegro estuvo cerca de haber recibido el segundo tanto en otro momento de desconcierto.

Muñoz y Bustos no le encontraban la vuelta a sus posiciones como volantes, por lo que Almirante ejercía dominio táctico ante un sorprendido rival.

Recién a los 34′ hubo un remate franco, en este caso de Servetto, que se fue relativamente cerca pero produjo la reacción de los hinchas, quienes aplaudieron la acción porque fue un indicio de decisión.

Poco después, a los 38′, Villalba volvió a inquietar a la defensa “mensana” y su remate se fue desviado por poco, aumentando la incertidumbre local.

Iban 40′ cambio: Cortéz por Nadalín, lesionado.

Y, a los 43′, Bustos remató sobre el arco, aunque en modo débil y a las manos del arquero.

Inclusive, el público reaccionó mal con Bustos tras otro balón perdido cuando tenía tiempo y espacio para progresar en ataque.

Final del parcial.

EL SEGUNDO TIEMPO

Los cambios tácticos de Broggi buscaron fortalecer la zona central y, desde allí, avanzar coordinadamente combinando volantes y atacantes.

A los 6′ corner en forma de centro de Lencioni que Carrera cabeceó de pique al piso, en posición de delantero, y la pelota se fue colando para transformarse en el empate: 1-1.

Almirante Brown sintió el impacto, además de que sus jugadores parecían sufrir un desgaste físico y ya no se posicionó en el campo adversario.

Por otro lado, Muñoz zafó de la roja por una violenta infracción, pero sumó su décima amarilla y lo pagará con dos fechas de suspensión.

Promediaba la etapa y Gimnasia tenía campo a favor frente a un adversario que retrotrajo sus líneas.

Así, a los 28′, llegó el esperado desahogo: envío de Andrada, la bajó de pecho Galeano y Ferreyra se tomó un segundo de más para advertir un hueco, pegarle por bajo y superar la resistencia aurinegra: 2-1.

Con la ventaja y la visita ya sin resto físico, hubo una acción a los 33′ en la que el árbitro consideró que no hubo falta dentro del área gimnasista y los jugadores de “la Fragata” lo rodearon y hasta lo pecharon reclamando la sanción del penal.

Ya sobre los 42′ un disparo de Andrada fue desviado providencialmente por el arquero aurinegro cuando se preveía que podia llegar el tercer tanto.

Final del partido.