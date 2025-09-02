La instalación de un nuevo caudalímetro dejará sin servicio a amplias zonas del Gran Mendoza desde la madrugada del 6 de septiembre. El restablecimiento total podría demorar hasta 48 horas.

El próximo sábado 6 de septiembre los mendocinos deberán extremar precauciones: gran parte del área metropolitana afrontará un corte programado de agua potable debido a los trabajos de instalación de un nuevo caudalímetro que ejecutará Aysam.

La interrupción del servicio está prevista desde las 3:30 de la madrugada y, según informó el Gobierno provincial, los operativos se extenderán al menos hasta las 15:30 del mismo día. No obstante, la recuperación no será inmediata: se iniciará recién con las purgas de acueductos y la normalización completa se estima entre 24 y 48 horas posteriores a la finalización de la obra.

Zonas afectadas

Cinco departamentos podrían experimentar baja presión o cortes directos:

Ciudad : La Favorita.

: La Favorita. Godoy Cruz : entre Lateral Este Acceso Sur y 9 de Julio; de Carrodilla a Rodríguez Peña.

: entre Lateral Este Acceso Sur y 9 de Julio; de Carrodilla a Rodríguez Peña. Guaymallén : San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva.

: San Francisco del Monte, Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario, Jesús Nazareno y sectores de Villa Nueva. Luján de Cuyo : Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta y barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III.

: Blanco Encalada, Las Compuertas, La Puntilla, Chacras de Coria, Potrerillos, Cacheuta y barrios Los Alerces I y II, Susso, San Antonio y Huarpes III. Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.

El operativo estaba inicialmente fijado para el 30 de agosto, pero la empresa debió posponerlo debido a las condiciones climáticas adversas derivadas de la tormenta de Santa Rosa. Finalmente, los trabajos se concretarán este fin de semana con un despliegue técnico que demandará unas 12 horas de labor continua.

Recomendaciones oficiales

Aysam pidió a los usuarios cumplir con medidas de ahorro y seguridad:

Disponer de 2 litros de agua potable por persona en recipientes limpios.

en recipientes limpios. Racionar la reserva del tanque domiciliario durante el fin de semana.

Regular la presión en las canillas.

Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines.

Revisar pérdidas en canillas e inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera está prohibido todo el año.

La empresa remarcó que, aunque el trabajo central finalice el sábado, la normalización plena del servicio podría extenderse hasta el lunes 8 de septiembre.