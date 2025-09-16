Noticias Mendoza

Los Estados del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) suscribieron hoy en Río de Janeiro un Tratado de Libre Comercio con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que prevé un aumento de las exportaciones de ambos bloques y ventajas para empresas e individuos.
El Mercosur firmó un Tratado de Libre Comercio con cuatro países de Europa

El acuerdo se firmó en Brasil con los Estados de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y por Argentina la rúbrica por el compromiso internacional estuvo a cargo de Gerardo Werthein (foto portada).

El Tratado de Libre Comercio Mercosur-EFTA creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de USD 4,3 trillones, según un comunicado conjunto. El acuerdo contempla que más del 97% de las exportaciones de ambos lados verán mejoras de acceso a mercados, lo que se espera que se traduzca en un incremento del comercio bilateral.

Según el comunicado, el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para empresas, especialmente para pequeñas y medianas empresas de las jurisdicciones involucradas, y ofrecerá mayor acceso a mercados junto con normativa modernizada para el despacho aduanero. También aportará mayor previsibilidad y certidumbre jurídica en las operaciones comerciales.

El tratado abarca: comercio de bienes, comercio de servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, y obstáculos técnicos al comercio. Además incluye asuntos legales y horizontales, solución de controversias y un capítulo de comercio y desarrollo sostenible.

Las negociaciones comenzaron en julio de 2017 en Buenos Aires y se llevaron a cabo 14 rondas hasta la firma de hoy. La entrada en vigor será “tan pronto como sea posible”, según el comunicado.

Por el Mercosur firmaron el tratado los ministros de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Mario Lubetkin (Uruguay) y la viceministra Patricia Frutos (Paraguay). Por la EFTA firmaron el vicepresidente de Suiza, Guy Parmelin; el ministro de Cultura, Innovación y Educación Superior de Islandia, Logi Már Einarsson; la ministra de Comercio e Industria de Noruega, Cecilie Myrseth; y el Embajador Frank Buechel, en representación de Liechtenstein.

