El Paso a Chile está habilitado todo el día y advierten por la inseguridad

El Paso Internacional Cristo Redentor funciona las 24 horas y facilita el tránsito entre Mendoza y Chile, pero autoridades y transportistas alertan por hechos de inseguridad registrados en la zona de Alta Montaña.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión terrestre entre Mendoza y Chile, se encuentra habilitado las 24 horas, un esquema que se mantendrá vigente hasta el 1 de junio de 2026. La medida favorece el movimiento turístico y comercial, aunque en las últimas horas surgieron advertencias por hechos de inseguridad que generan preocupación entre quienes transitan por la zona.

¿Cómo funciona el Paso Cristo Redentor y hasta cuándo rige el horario extendido?

El corredor internacional opera de manera ininterrumpida, permitiendo el cruce durante todo el día tanto para vehículos particulares como para el transporte de cargas. Este horario 24 horas continuará hasta el 1 de junio de 2026, siempre sujeto a las condiciones climáticas propias de la temporada de Alta Montaña.

¿Qué advertencias hicieron sobre la inseguridad en Alta Montaña?

Transportistas y usuarios frecuentes del corredor alertaron por hechos de inseguridad ocurridos en distintos tramos del camino internacional, especialmente durante la noche. Entre las situaciones denunciadas se mencionan robos, daños a vehículos y movimientos sospechosos en zonas de descanso y banquinas.

¿Qué recomiendan a quienes viajan a Chile?

Desde distintos sectores recomiendan circular con precaución, evitar detenerse en lugares no habilitados, mantener comunicación permanente y respetar las indicaciones de las autoridades. Además, se sugiere consultar el estado del paso antes de viajar y extremar cuidados durante los horarios nocturnos.

¿Qué otros pasos internacionales están habilitados?

Por el sur provincial, el Paso Pehuenche también se encuentra habilitado, aunque con restricciones horarias ya conocidas y condicionado a factores climáticos. Las autoridades aconsejan verificar los horarios y requisitos antes de emprender el viaje.