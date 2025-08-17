Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
TC 2000

El sanmartiniano Nicolás Palau hizo podio en General Roca

El mendocino oriundo del departamento de General San Martín, Nicolás Palau completó el podio del TC2000 en el autódromo de General Roca, donde la victoria de Matías Rossi y el segundo puesto de Emiliano Stang marcaron un nuevo “1-2” de Toyota Gazoo Racing. Lo hizo el día en el que El Libertador de América pasó a mejor vida.

El fin de semana patagónico dejó una gran alegría para Nicolás Palau, que se quedó con el tercer escalón del podio en el TC2000 disputado en el autódromo Parque de General Roca (Río Negro). El mendocino mostró solidez en pista y se mantuvo como protagonista durante toda la competencia, confirmando su gran presente en la categoría.

La carrera tuvo como gran ganador a Matías Rossi, quien volvió a celebrar en General Roca con el Toyota Corolla Cross, alcanzando así una nueva victoria en un circuito que ya lo había visto triunfar en 2016 y 2017. El piloto de Del Viso fue escoltado por su compañero Emiliano Stang, que largó noveno y concretó una espectacular remontada para sellar otro histórico “1-2” de Toyota Gazoo Racing Argentina.

Matías Rossi
Matías Rossi.

El clasificador final se completó con Franco Morillo (4°), el reginense Facundo Aldrighetti, Diego Ciantini, el uruguayo Juan Manuel Casella, y Nicolás Traut. Por su parte, Franco Vivian, que había sido el más veloz en clasificación, sufrió problemas de dirección hidráulica y terminó décimo.

Con este resultado, Rossi pasó a encabezar el campeonato con 115 puntos, apenas uno por encima de Stang, en un duelo que promete emociones fuertes en lo que resta del calendario del TC2000.

También puedes leer

Estado del tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: así afectará el fenómeno a Mendoza

Impacto y proyección

Mendoza fortalece la gestión de sus parques industriales

primera nacional - zona b

El Lobo cambió y lo pudo dar vuelta para ser más líder que nunca

Wine Expo 2025

El caballero del vino argentino desafía “pensar en las nuevas tribus”

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

Te puede interesar

TC 2000

El sanmartiniano Nicolás Palau hizo podio en General Roca

Estado del tiempo

Llega la ciclogénesis a la Argentina: así afectará el fenómeno a Mendoza

Impacto y proyección

Mendoza fortalece la gestión de sus parques industriales

primera nacional - zona b

El Lobo cambió y lo pudo dar vuelta para ser más líder que nunca

Wine Expo 2025

El caballero del vino argentino desafía “pensar en las nuevas tribus”

Homenaje a San Martín

El museo de Boulogne Sur Mer recibió la imagen del Cerro de la Gloria

Alivio económico

Partido de los Jubilados pide que la exención de tasas sea en todo Mendoza

San Rafael

Dique El Nihuil: se tiñó de rosa el lago en el sur de Mendoza por los flamencos

Maiipú

Falleció un adolescente luego de estrellarse contra un árbol

En Santa Rosa

Recuperan en Mendoza caballos robados para vender sus carnes

En Rivadavia

Con el uso de una Taser salvaron la vida a un hombre atrincherado en Mendoza

Día del Niño

Sigue la feria del juguete en Guaymallén

En su casa

Encontraron muerto en Mendoza a uno de los imputados por el caso Bento

Patrimonio provincial

Un nuevo cuadro de San Martín se suma al Memorial de la Bandera

Torneo Clausura

Blindaje tecnológico y anillos de seguridad: para el duelo Lepra – Boca

Inseguridad vial

Dos jóvenes murieron en Lavalle por un accidente de tránsito

Corredor Bioceánico

Detuvieron a un mendocino armado que intentaba cruzar a Chile

Donde vivía Pescarmona

Esto le cuesta a Mendoza mantener la casa oficial del gobernador

Torneo Clausura 2025

La Lepra ensaya con vistas al duelo contra Boca Juniors en Mendoza

Inseguridad en Capital

Preventores de la Ciudad de Mendoza podrán portar pistolas Taser