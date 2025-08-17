El mendocino oriundo del departamento de General San Martín, Nicolás Palau completó el podio del TC2000 en el autódromo de General Roca, donde la victoria de Matías Rossi y el segundo puesto de Emiliano Stang marcaron un nuevo “1-2” de Toyota Gazoo Racing. Lo hizo el día en el que El Libertador de América pasó a mejor vida.

El fin de semana patagónico dejó una gran alegría para Nicolás Palau, que se quedó con el tercer escalón del podio en el TC2000 disputado en el autódromo Parque de General Roca (Río Negro). El mendocino mostró solidez en pista y se mantuvo como protagonista durante toda la competencia, confirmando su gran presente en la categoría.

La carrera tuvo como gran ganador a Matías Rossi, quien volvió a celebrar en General Roca con el Toyota Corolla Cross, alcanzando así una nueva victoria en un circuito que ya lo había visto triunfar en 2016 y 2017. El piloto de Del Viso fue escoltado por su compañero Emiliano Stang, que largó noveno y concretó una espectacular remontada para sellar otro histórico “1-2” de Toyota Gazoo Racing Argentina.

Matías Rossi.

El clasificador final se completó con Franco Morillo (4°), el reginense Facundo Aldrighetti, Diego Ciantini, el uruguayo Juan Manuel Casella, y Nicolás Traut. Por su parte, Franco Vivian, que había sido el más veloz en clasificación, sufrió problemas de dirección hidráulica y terminó décimo.

Con este resultado, Rossi pasó a encabezar el campeonato con 115 puntos, apenas uno por encima de Stang, en un duelo que promete emociones fuertes en lo que resta del calendario del TC2000.