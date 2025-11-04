Noticias Mendoza

Deportes
Automoviismo

El Turismo Nacional vuelve a San Martín: esperan más de 8.000 personas

Tras varios años de ausencia, el automovilismo nacional regresa al Autódromo Ciudad de San Martín. El suceso deportivo contará con apoyo municipal y provincial, y promete un fin de semana a pura velocidad con miles de fanáticos.

El rugir de los motores volverá a sentirse en el Este de Mendoza: el Turismo Nacional (TN) regresa al Autódromo Ciudad de San Martín entre el 27 y el 30 de noviembre, en un suceso que se espera convoque a más de 8.000 personas y marque un nuevo capítulo para el automovilismo local.

Convenio entre el municipio y la Asociación Volantes del Este

Durante la mañana, en la intendencia municipal de San Martín, se firmó un convenio de colaboración entre la comuna y la Asociación Volantes del Este (AVE) para la organización del evento.
El acuerdo establece que la AVE se encargará de proveer el autódromo, garantizar su uso exclusivo, disponer de vehículos y equipos de rescate, además de personal de limpieza, podio, fuegos artificiales y máquinas lanzapapeles. También deberá mantener la pista y velar por la seguridad general durante el desarrollo de la competencia.

El papel del municipio y los preparativos de seguridad

Por su parte, la Municipalidad de San Martín aportará servicios clave. El secretario de Gobierno, Mauricio Petri, explicó que el municipio brindará ambulancias de alta complejidad, obras de seguridad, señalización y mantenimiento de la pista, además de coordinar tareas tercerizadas con la AVE.

“Hace mucho que no se corre una categoría de este nivel en San Martín. Por eso el convenio es clave para garantizar la seguridad y la calidad del evento”, destacó Petri.

El funcionario también agradeció a la Municipalidad de Junín y al Gobierno de Mendoza por su colaboración en la organización.

Expectativa y turismo deportivo

El presidente de la AVE, Alejandro Fernández, celebró la vuelta de una categoría nacional al Este mendocino.

“El TN mueve entre 6.000 y 8.000 personas; esto refleja una ciudad que se activa y se proyecta. Trabajamos junto al municipio para poner el autódromo en condiciones y tener un premio coronación a la altura”, afirmó.

Nota

San Martín se prepara para vivir un fin de semana histórico: velocidad, turismo y pasión tuerca en el regreso del Turismo Nacional.

