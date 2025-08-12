Noticias Mendoza

El viento Zonda anticipa el ingreso de un frente frío en Mendoza

El viento Zonda que inició su pasaje por Mendoza ayer lunes hoy volverá a manifestarse en algunos departamentos como anticipo del ingreso de un nuevo frente frío.

Mendoza continúa bajo una alerta por viento Zonda en distintos departamentos de la provincia cuyana como anticipo de un frente frío que ingresará este martes por la noche, el cual que ya afecta a provincias como Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Nubes sobre Argentina el martes 12 de agosto a las 09.44.
El viento Zonda anticipará el ingreso de un frente frío en Mendoza

Martes 12/08:

Viento: Viento desde las 10 hasta las 14-15 afectando zona Norte y Este. 
Viento Zonda afectando precordillera, Oeste del Valle de Uco y Sur de Malargüe (desde las 11 o las 12), siendo más débil en el Sur del Valle de Uco y Uspallata. 

Desde las 13 aproximadamente, el viento tendrá velocidades promedio de 40-45 km/h en Malargüe hasta las 16, acentuándose en el Valle de Uco, Oeste de Potrerillos, Malargüe y San Rafael hasta el ingreso del viento sur a las 19 en el Sur provincial. 

A las 16 ingresa frente frío en el Sur, extendiéndose a zona Este y Gran Mendoza hacia las 18 con velocidades promedio de 40-45 km/h, permaneciendo durante la madrugada y día miércoles.

Nubosidad: Amanece entre nublado y seminublado en zona Sur, Valle de Uco y parte de zona Este. Probabilidad de precipitaciones débiles. 

Desde las 21 o las 22, precipitaciones más intensas y continuas en Malargüe y toda zona Sur, Valle de Uco, Gran Mendoza. Estas condiciones se mantienen durante la noche y madrugada del miércoles.

Alta Montaña: Mal tiempo comenzando en sector Sur, desplazándose hacia sector Central al mediodía. Nevadas moderadas. Probable extensión hacia el Norte, con menor intensidad.

Temperatura promedio en el llano:
Mínima (Sur y Valle de Uco): 5°C.
Mínima (Norte y Este): 7°C.
Máxima: 22°C.

Miércoles 13/08:

Viento: Circulación de viento sur débil a moderado durante todo el día, extendiéndose hasta la medianoche.

Nubosidad: Amanece completamente nublado en casi toda la provincia. Probabilidad de lluvias en Malargüe, Valle de Uco, Zona Sur y en el Gran Mendoza.
Condiciones de nubosidad durante todo el día.

Alta Montaña: Mal tiempo, principalmente con precipitaciones en sector Sur, mejorando hacia las 02:00 del día jueves.

Temperatura promedio en el llano:
Mínima (Malargüe y Valle de Uco): 2°C.
Mínima (Sur): 4°C.
Mínima (Norte y Este): 5°C.
Máxima: 13°C.

A modo de anticipo para el jueves: 

Máxima: 14°C. en promedio provincial.

Nubosidad: Amanece nublado a seminublado en zona Sur, resto seminublado con claros despejados.

Alta Montaña: Mejora generalizada desde el amanecer, manteniéndose despejado durante la jornada.

Se mantiene monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

