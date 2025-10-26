Noticias Mendoza

Elecciones 2025

Elecciones Mendoza 2025: LLA+Cambia Mendoza arrasa y consolida su poder

Con el 90% de las mesas escrutadas, la lista que encabeza Luis Petri supera el 53% y duplica al peronismo de Emir Félix. De sostenerse la tendencia, el oficialismo se quedaría con 4 bancas y el PJ con 1.

Minutos después de las 21 de este domingo, los primeros datos oficiales del escrutinio provisorio confirmaron un triunfo contundente de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en la provincia cuyana.

Carolina Jacky saludó a los ganadores y pidió respetar la voz del pueblo mendocino

Resultado de diputados nacionales

Con el 90% de las mesas escrutadas:

  • Luis Petri (LLA+CM): 53,72% → casi el doble del peronismo
  • Emir Félix (Fuerza Justicialista): 25,43%

Si se mantiene esta tendencia, LLA+CM conseguiría 4 bancas, mientras que el peronismo obtendría 1 banca.

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Otras fuerzas

  • Frente Verde: 7,6%
  • Frente Libertario Demócrata: 5,37%
  • Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 3,38%

Qué significa este resultado

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

El oficialismo duplica al principal competidor y consolida su posición en Mendoza, lo que refuerza su presencia política de cara a futuras legislaturas.

