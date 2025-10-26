Varios referentes políticos de Mendoza ya emitieron su voto este domingo en las elecciones legislativas, en una jornada que definirá la composición de las Cámaras del Congreso a nivel nacional y provincial. Gabriel Sotile, Tadeo García Zalazar, Andrés Lombardi, Carolina Jacky y Emanuel Fugazzotto fueron algunos de los primeros en sufragar.

Este domingo se celebran elecciones legislativas tanto en Mendoza como a nivel nacional. La jornada arrancó con varios referentes políticos ya cumpliendo con su deber cívico, dando inicio al proceso de votación en distintas escuelas de la provincia.

Gabriel Sotile , candidato a diputado nacional por el Frente Demócrata Libertario, votó en la escuela Ricardo Rojas de Ciudad. Sotile destacó: “Creo que hoy habrá un milagro. Tenemos cubiertas todas las escuelas con los fiscales. Cero irregularidades”.

Tadeo García Zalazar , actual ministro de Educación, Infancias y DGE de Mendoza, emitió su voto en Godoy Cruz, resaltando la importancia de la participación ciudadana: "Cada vez que votamos renovamos un compromiso colectivo: afianzamos la democracia y nos hacemos responsables del futuro que queremos construir".

Andrés Lombardi , presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR Mendoza, votó en la escuela Bernardo O'Higgins de Las Heras y valoró la agilidad del proceso gracias a la boleta única papel: "La modalidad de votación es rapidísima, no hay demoras ni filas en las escuelas".

Emanuel Fugazzotto , candidato a diputado provincial por el Frente Verde, votó en la Escuela Cristo de la Frontera de Las Heras, destacando la participación ciudadana: "Las urnas son un lugar para depositar esperanzas y no odios".

Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política, enfatizó: "La importancia no es llegar, sino el camino. Es importante que el pueblo se exprese".

Estas votaciones son parte de un proceso clave que definirá cargos nacionales y provinciales, con especial atención a la participación de los mendocinos y al desempeño de los sistemas de boleta única implementados en la provincia.