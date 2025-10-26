Noticias Mendoza

Mendoza
Elecciones 2025

Mendoza vota: quiénes fueron los primeros políticos y candidatos en sufragar hoy

Varios referentes políticos de Mendoza ya emitieron su voto este domingo en las elecciones legislativas, en una jornada que definirá la composición de las Cámaras del Congreso a nivel nacional y provincial. Gabriel Sotile, Tadeo García Zalazar, Andrés Lombardi, Carolina Jacky y Emanuel Fugazzotto fueron algunos de los primeros en sufragar.

Este domingo se celebran elecciones legislativas tanto en Mendoza como a nivel nacional. La jornada arrancó con varios referentes políticos ya cumpliendo con su deber cívico, dando inicio al proceso de votación en distintas escuelas de la provincia.

  • Gabriel Sotile, candidato a diputado nacional por el Frente Demócrata Libertario, votó en la escuela Ricardo Rojas de Ciudad. Sotile destacó: “Creo que hoy habrá un milagro. Tenemos cubiertas todas las escuelas con los fiscales. Cero irregularidades”.
  • Tadeo García Zalazar, actual ministro de Educación, Infancias y DGE de Mendoza, emitió su voto en Godoy Cruz, resaltando la importancia de la participación ciudadana: “Cada vez que votamos renovamos un compromiso colectivo: afianzamos la democracia y nos hacemos responsables del futuro que queremos construir”.
  • Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados y de la UCR Mendoza, votó en la escuela Bernardo O’Higgins de Las Heras y valoró la agilidad del proceso gracias a la boleta única papel: “La modalidad de votación es rapidísima, no hay demoras ni filas en las escuelas”.
  • Emanuel Fugazzotto, candidato a diputado provincial por el Frente Verde, votó en la Escuela Cristo de la Frontera de Las Heras, destacando la participación ciudadana: “Las urnas son un lugar para depositar esperanzas y no odios”.
  • Carolina Jacky, candidata a diputada nacional por Protectora Fuerza Política, enfatizó: “La importancia no es llegar, sino el camino. Es importante que el pueblo se exprese”.

Estas votaciones son parte de un proceso clave que definirá cargos nacionales y provinciales, con especial atención a la participación de los mendocinos y al desempeño de los sistemas de boleta única implementados en la provincia.

