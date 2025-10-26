Noticias Mendoza

Argentina
Elecciones 2025

La Libertad Avanza arrasa en el país y refuerza su poder en el Congreso de la Nación

La fuerza del presidente Javier Milei se impuso en provincias clave y asegura 64 bancas entre Diputados y Senado. Mendoza fue el principal bastión del oficialismo.

La Libertad Avanza, la fuerza del presidente Javier Milei, logró un triunfo contundente en las elecciones 2025 a nivel nacional, imponiéndose en provincias clave y asegurando 64 bancas entre Diputados y Senado. Mendoza se convirtió en el principal bastión del oficialismo, con un respaldo superior al 45%.

Triunfo histórico de La Libertad Avanza

El oficialismo ganó en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con estos resultados, consolida su presencia tanto en Diputados como en el Senado.

“Estamos contentos”, dijo Karina Milei pasadas las 19, antes de conocerse los porcentajes oficiales.

Participación electoral

  • Participación nacional: 67,85%, inferior a 2021 y 2023.
  • Mendoza: 71,5% de asistencia.

Bancas y gobernabilidad

  • Renovación en Diputados: 127 de 257 bancas.
  • Renovación en Senado: 24 de 72 bancas.
  • LLA: 6 bancas en Senado y 8 en Diputados en juego.
  • Objetivo: reforzar su bloque y blindar vetos presidenciales.

El kirchnerismo enfrenta incertidumbre tras poner en juego casi la mitad de sus bancas, mientras que el peronismo observa los resultados con cautela. El oficialismo celebrará la cantidad de legisladores obtenidos para encarar los próximos dos años con mayor gobernabilidad y avanzar en reformas.

Provincias clave

  • Mendoza: 45% de apoyo al oficialismo, principal bastión.
  • CABA, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, San Luis, Misiones y Salta: consolidación oficialista.
  • Sorpresas: Córdoba y Santa Fe, donde LLA superó al frente Provincias Unidas.

Qué significa este resultado

Con estos números, el gobierno nacional refuerza su posición en el Congreso y asegura la posibilidad de implementar reformas y mantener un control sólido sobre los procesos legislativos, consolidando la estrategia del oficialismo.

