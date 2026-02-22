Elecciones municipales en Mendoza: votan 514 mil personas en seis departamentos con Boleta Única Papel

Desde las 8:00 están abiertas las escuelas en Luján de Cuyo, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San Rafael. Se eligen concejales y, en el caso sanrafaelino, convencionales municipales para la Carta Orgánica.

A las 8:00 de este domingo iniciaron las elecciones municipales con la votación en seis departamentos de la provincia de Mendoza que decidieron desdoblar sus comicios locales. La jornada electoral se desarrolla en Luján de Cuyo, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Rivadavia y San Rafael, en una elección de carácter estrictamente municipal.

En total, hay 514 mil personas empadronadas y se estima que alrededor de 400 mil podrían concurrir a las urnas. En todos los casos se utiliza el sistema de Boleta Única Papel (BUP), modalidad que ya se implementa en la provincia y que simplifica la oferta electoral en una sola papeleta.

¿Qué se vota en estas elecciones municipales en Mendoza?

La elección está centrada, en la mayoría de los departamentos, en la categoría de concejales. Es decir, se trata de una única categoría municipal destinada a renovar bancas en los respectivos Concejos Deliberantes.

La excepción es San Rafael, donde además de concejales se eligen convencionales municipales. Estos tendrán la tarea de avanzar en la redacción de la Carta Orgánica del departamento, un instrumento clave para definir la organización institucional local.

En este punto, hubo un reciente capítulo judicial. Una audiencia en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza despejó la incertidumbre sobre la validez del proceso y confirmó la votación, aunque estableció que el texto definitivo de la Carta Orgánica deberá ser ratificado mediante referéndum en una próxima elección.

¿Cuántas personas están habilitadas para votar?

El padrón electoral incluye a 514 mil ciudadanos habilitados en los seis departamentos. Según estimaciones oficiales, podrían participar cerca de 400 mil electores, aunque el nivel de concurrencia dependerá del desarrollo de la jornada y de las condiciones climáticas.

El padrón puede consultarse de manera online. Cada ciudadano puede verificar el establecimiento y la mesa asignada ingresando su número de DNI en el sitio oficial habilitado para tal fin. Esta herramienta permite agilizar el proceso y evitar demoras innecesarias en los centros de votación.

¿Cómo funciona la Boleta Única Papel?

En estas elecciones se utiliza la Boleta Única Papel, un sistema que concentra toda la oferta electoral en una sola hoja. El votante marca con una tilde o cruz la opción elegida dentro del cuarto oscuro y luego introduce la boleta en la urna.

El objetivo de este mecanismo es transparentar el proceso, reducir costos de impresión y evitar faltantes de boletas. Además, simplifica el escrutinio y disminuye la posibilidad de errores.

Al tratarse de una elección municipal con una sola categoría en la mayoría de los distritos, la papeleta es más simple que en comicios provinciales o nacionales.

¿Qué documentos son válidos para votar?

Para emitir el sufragio se puede presentar cualquiera de los siguientes documentos:

Libreta de Enrolamiento.

Libreta Cívica.

DNI libreta verde.

DNI libreta celeste.

DNI tarjeta.

Tarjeta del DNI libreta celeste con la leyenda “No válido para votar”.

No está permitido votar con el DNI digital ni con un ejemplar anterior al que figura en el padrón. Es decir, el documento presentado debe ser igual o posterior al registrado en el sistema electoral.

¿Por qué estos departamentos desdoblaron sus elecciones?

El desdoblamiento permite que la discusión se concentre exclusivamente en temas municipales, sin quedar atada al calendario provincial o nacional. De esta manera, los intendentes y fuerzas locales buscan provincializar menos el debate y focalizarlo en la gestión y las problemáticas propias de cada comuna.

La jornada se desarrolla con normalidad desde la apertura de mesas a las 8:00. Las escuelas permanecerán habilitadas hasta las 18:00, horario en que cerrarán las urnas para dar inicio al escrutinio provisorio.

Con más de 500 mil personas habilitadas y seis departamentos involucrados, la elección municipal marca un nuevo capítulo en el calendario político de Mendoza, con foco en la representación local y en la institucionalidad departamental.