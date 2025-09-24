Noticias Mendoza

Emir Félix en Malargüe: “Mendoza necesita otro modelo económico”

No para de recorrer todos los rincones de la Provincia. En esta oportunidad, el candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza, Emir Félix estuvo en el departamento de Malargüe. Recorrió diferentes puntos del departamento, participó de reuniones con el intendente Celso Jaque, además estuvo acompañado por la actual senadora provincial y postulante a diputada provincial, Alejandra Barro.

Asimismo, Félix mantuvo un encuentro con autoridades de la Cámara de Comercio Malargüe y con representantes del Sindicato de los Trabajadores Petroleros Jerárquicos.



“El Gobierno está dejando una bomba de tiempo financiera para después de las elecciones. Los que van a pagar este desmanejo son los comerciantes, los productores y los trabajadores de Mendoza. El Gobernador, ausente. El 26 de octubre sumemos fuerzas para cuidar nuestra economía”, remarcó.

El postulante enfatizó durante su visita a Malargüe: “Mientras el Gobierno deja una bomba de tiempo para después de las elecciones el desempleo se expande por toda la Provincia y los salarios cada vez alcanzan menos. Mendoza necesita otro modelo económico”.

Félix resaltó la transformación que viene desarrollando este municipio del Sur provincial. “Malargüe está muy lindo. Hemos visitado diferentes obras junto a Celso Jaque. Recuperar un municipio fundido lleno de deudas, cuesta mucho. Hoy en día hay una gran lucha por hacer. Que se vuelvan a poner en agenda las obras que los departamentos del interior de Mendoza necesitan, es algo muy importante. Estamos abocados a discutir a discutir y dar lucha”, dijo.

El candidato a diputado nacional, criticó al gobernador Alfredo Cornejo y su relación con los departamentos del Sur de la Provincia. “Cornejo ha sido muy duro con estos departamentos, principalmente con los fondos de Portezuelo del Viento. Que tenían que venir para reconstruir la matriz productiva y fortalecer la matriz que tenemos. La situación es muy grave. Nuestra Fuerza defiende los intereses de los mendocinos, en ese sentido también llevamos candidatos nuestros a la Legislatura local, para que haya equidad en la distribución de recursos para todos los departamentos”, finalizó.

