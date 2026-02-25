Noticias Mendoza

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

El diputado mendocino Emir Félix presentó en el Congreso un proyecto para suspender por 180 días las recategorizaciones de oficio que realiza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de aliviar la carga fiscal de monotributistas y autónomos en un contexto de caída del consumo e inestabilidad económica.

El diputado mendocino Emir Félix presentó un proyecto en el Congreso para suspender durante 180 días las recategorizaciones de oficio que realiza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La iniciativa, acompañada por legisladores opositores, busca proteger a monotributistas y trabajadores autónomos ante la caída del consumo e inestabilidad de ingresos.

La propuesta fue impulsada junto al diputado justicialista Guillermo Michel y cuenta con el respaldo de otros referentes de la oposición como Victoria Tolosa Paz, Ernesto Pipi Ali, Sebastián Galmarini, Marianela Marclay, Nicolás Massot y Juan Pablo Luque.

Monotributo 2026: ARCA actualizó las escalas y fijó el plazo para la recategorización

¿Qué propone el proyecto presentado por Emir Félix?

La iniciativa legislativa plantea suspender por 180 días las recategorizaciones de oficio que aplica ARCA a contribuyentes del régimen simplificado. Estas recategorizaciones se producen cuando el organismo detecta que, según los parámetros objetivos (facturación, alquileres, consumo de energía, entre otros), un contribuyente debería tributar en una categoría superior.

Según los fundamentos del proyecto, en el actual contexto económico esos parámetros “pueden no reflejar la capacidad contributiva real”, debido a la inflación, la volatilidad de precios y la retracción del consumo.

Desde el espacio impulsor sostienen que un aumento nominal en la facturación no implica necesariamente una mejora real en los ingresos. Por el contrario, advierten que muchas veces se trata simplemente de un ajuste por inflación que no se traduce en mayor rentabilidad.

¿Por qué buscan suspender las recategorizaciones de ARCA?

En el texto presentado en el Congreso, los legisladores argumentan que el país atraviesa una “crisis profunda producto de decisiones del Gobierno nacional”, con consecuencias directas como caída de ventas, inestabilidad de precios y pérdida del poder adquisitivo.

En ese escenario, explican que:

  • La inflación genera aumentos nominales que distorsionan la facturación.
  • La volatilidad de precios provoca desfasajes entre ingresos y gastos.
  • La retracción del consumo impacta de manera irregular en los ingresos mensuales.
  • Los parámetros objetivos pueden no representar la realidad económica del contribuyente.

Por eso, consideran que avanzar con recategorizaciones automáticas podría agravar la situación financiera de monotributistas y autónomos, elevando sus obligaciones impositivas en un momento de fragilidad.

¿A quiénes beneficiaría la suspensión por 180 días?

El proyecto apunta principalmente a:

  • Monotributistas.
  • Trabajadores autónomos.
  • Pequeños emprendedores.
  • Profesionales independientes.
  • Sectores productivos de menor escala.

Los impulsores sostienen que se trata del “régimen formal de los sectores más frágiles de nuestra sociedad”, por lo que cualquier incremento en la carga tributaria podría empujarlos a la informalidad por incapacidad de pago.

En esa línea, remarcan que la suspensión temporal permitiría “cuidar la economía de los efectores autónomos” y evitar un “desvarío económico en sus propios proyectos y procesos laborales”.

¿Qué impacto tendría la medida en la economía?

De aprobarse, la suspensión de las recategorizaciones de oficio por 180 días implicaría un alivio fiscal transitorio para miles de contribuyentes alcanzados por el régimen simplificado.

Desde el espacio de Emir Félix sostienen que la medida apunta a “sostener el entramado productivo” en un momento de alta sensibilidad económica.

El argumento central es que una presión tributaria mayor, en un contexto de ventas deprimidas, puede:

  • Reducir la rentabilidad de pequeños contribuyentes.
  • Generar endeudamiento para cumplir obligaciones fiscales.
  • Incentivar el abandono del régimen formal.
  • Debilitar el tejido productivo local.

Por el contrario, la suspensión temporal buscaría otorgar previsibilidad y margen financiero para atravesar el período de inestabilidad.

¿Cuál es el contexto político del proyecto?

La presentación del proyecto se enmarca en un escenario de fuerte debate entre el oficialismo y la oposición por la política económica y tributaria.

Desde la oposición cuestionan que los mecanismos automáticos de actualización no contemplen el impacto real de la inflación sobre los ingresos. En ese marco, el planteo de frenar recategorizaciones se suma a otras iniciativas orientadas a aliviar la carga fiscal sobre pequeños contribuyentes.

Ahora el proyecto deberá iniciar su recorrido legislativo en comisiones y, eventualmente, llegar al recinto para su tratamiento.

