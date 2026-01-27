Noticias Mendoza

Argentina
Facturación anual

Monotributo 2026: ARCA actualizó las escalas y fijó el plazo para la recategorización

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha la actualización de topes y valores del Monotributo 2026. Algunos contribuyentes deberán recategorizarse antes del 5 de febrero para evitar sanciones y ajustes de oficio.

ARCA implementó la actualización de escalas del Monotributo 2026, un ajuste que impacta directamente en la cuota mensual y en las obligaciones impositivas de los próximos seis meses. La medida obliga a determinados contribuyentes a revisar su nivel de facturación y, si corresponde, realizar la recategorización dentro del plazo establecido.

¿Quiénes deben recategorizarse en el Monotributo 2026?

No todos los monotributistas deben realizar el trámite. La recategorización es obligatoria únicamente para quienes hayan superado el límite de facturación de su categoría actual o presenten cambios relevantes en su actividad.

Por este motivo, ARCA recomienda analizar con precisión los ingresos de los últimos 12 meses antes de iniciar el proceso.

¿Cuál es la fecha límite para recategorizarse?

El plazo para completar la recategorización vence el 5 de febrero de 2026.
A partir de esa fecha, ARCA podrá aplicar sanciones a quienes debían modificar su categoría y no lo hicieron.

Las multas pueden alcanzar hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio, además de eventuales ajustes retroactivos.

¿ARCA puede recategorizar de oficio?

Sí. El organismo tiene la facultad de recategorizar de oficio a los contribuyentes utilizando la información disponible en sus sistemas. Esto refuerza la importancia de cumplir el trámite en tiempo y forma para evitar incrementos automáticos en la cuota y costos adicionales.

La comparación entre los ingresos anuales y los nuevos topes determinará si el contribuyente debe subir de categoría, permanecer en la actual o, en algunos casos, bajar.

Valores de las cuotas mensuales por categoría:

  • Categoría A: $42.386,74 (servicios y bienes)
  • Categoría B: $48.250,78 (servicios y bienes)
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

¿Qué pasa si se superan los límites de la categoría K?

Cuando los ingresos exceden los topes de la categoría máxima, ARCA puede exigir el pase al régimen general, lo que implica obligaciones tributarias y previsionales más complejas, mayor carga impositiva y controles más estrictos sobre la facturación.

El Monotributo contempla dos tipos de límites máximos:

  • El límite anual de ingresos, según la categoría
  • El límite del precio unitario en la venta de bienes muebles

¿Cómo hacer la recategorización paso a paso?

El trámite puede realizarse en pocos minutos a través del sitio oficial de ARCA:

  1. Ingresar con CUIT/CUIL/CDI y Clave Fiscal.
  2. Acceder a la opción Recategorizarme.
  3. Revisar la categoría actual y los topes vigentes.
  4. Informar la facturación de los últimos 12 meses.
  5. Completar los datos de la actividad y del local, si corresponde.
  6. Verificar la nueva categoría sugerida y confirmar.

Finalizado el proceso, el sistema permite imprimir la nueva credencial.

¿Por qué ARCA controla gastos y facturación con mayor rigor?

ARCA intensificó los controles sobre la coherencia entre los ingresos declarados y los gastos personales, consumos y movimientos bancarios.

Cuando se detectan inconsistencias, el organismo puede avanzar con:

  • Requerimientos de información
  • Exclusión del Monotributo
  • Recategorizaciones de oficio
  • Ajustes impositivos y sanciones

